ทองบาทละ 1แสน !? คนตุนทองดีใจ อุตสาหกรรมหวั่นใจ

MGR Online: ราคาทองคำที่สูงเป็นประวัติการณ์ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศไทย มีมูลค่าการส่งออกอันดับต้นๆ ของโลก
ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่ามีช่างเจียรไนพลอยและทองที่มีความละเอียดและประณีตที่สุดในโลก ทำให้ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกหลักของประเทศไทย และผลิตภัณฑ์เครื่องประดับของไทยก็ได้รับความนิยมอย่างสูงจากลูกค้าทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
ราคาทองคำที่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ทำให้บรรดานักลงทุนและคนที่มีทองคำในมือทำกำไรได้มากกว่าสินทรัพย์ใดๆ แต่สำหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับแล้ว ราคาทองคำที่แพงเช่นนี้ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนลูกค้าเอื้อมไม่ถึง
คุณชมพล พรจินดารักษ์ นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ กล่าวว่า ราคาทองคำที่แพงขึ้นทำให้ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับของไทยมีต้นทุนแพงขึ้น และต้องขายในราคาที่แพงขึ้น เช่น แหวนที่เคยขายวงละ 3,000 บาท แต่ตอนนี้ต้องขายในราคา 6,000 บาท จนลูกค้าหลายคนไม่มีกำลังซื้อได้
นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับยอมรับว่า ปีที่แล้วเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างมาก ถึงแม้มูลค่าการส่งออกเครื่องประดับของไทยจะเติบโตแรงกว่า 70% แต่เป็นเพราะราคาทองคำเพิ่มสูงขึ้น แต่ว่าค่าแรงของช่างฝีมือยังได้เท่าเดิม และกำไรผู้ประกอบการก็ลดน้อยลง
วงการอัญมณีไทยและเครื่องประดับคาดว่าในปีนี้สถานการณ์จะดีขึ้น เพราะลูกค้าเริ่มมั่นใจที่จะซื้อเครื่องประดับมากขึ้น คนส่วนใหญ่ยอมรับว่าราคาทองคำจะไม่ลดลง ถึงขนาดที่มีการเก็งกำไรว่าราคาทองอาจพุ่งขึ้นถึงบาทละ 1 แสนบาท !?
อย่างไรก็ตาม นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ระบุว่า ทองคำที่ซื้อลงทุนและเก็งกำไรแตกต่างจากทองคำในเครื่องประดับ สถานการณ์ในขณะนี้คือ เครื่องประดับหรูหราราคาสูงยังคงขายได้ แต่เครื่องประดับใช้ในชีวิตประจำวันที่มีเปอร์เซ็นต์ทองน้อยกว่า ยังคงขายได้ลำบาก เพราะลูกค้ารู้สึกว่าราคาแพงขึ้นอย่างมาก
ฮ่องกง ตลาดทองคำและเครื่องประทับ เทียบชั้นบาเซิล
คุณชมพล พรจินดารักษ์ นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ กล่าวว่า ในอดีตเมืองบาเซิล ของสวิตเซอร์แลนด์เป็นดั่งสวรรค์ของผู้ค้าทองคำ อัญมณี และเครื่องประดับ แต่ในช่วงไม่กี่ปีนี้ ฮ่องกง ได้กลายเป็นตลาดแห่งใหม่ ผู้ประกอบการสามารถหาได้ทุกสิ่งที่ฮ่องกง ตั้งแต่วัตถุดิบ, ช่างฝีมือ จนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จ โดยฮ่องกงมีความได้เปรียบที่ภาษี 0% เพราะในประเทศที่มีการเก็บภาษี VAT เป็นทอดๆ ผู้ผลิตเครื่องประดับจะต้องรับภาระภาษีหนักมาก เพราะเครื่องประดับมีสายการผลิตที่ยาว ซึ่งสุดท้ายแล้วภาษีที่ซ้ำซ้อนก็จะทำให้ราคาสินค้าแพงขึ้น
คุณเวียน เฉิง ผู้อำนวยการ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKDTC) กล่าวว่า ชาวจีนและอินเดียยังเป็นลูกค้ารายใหญ่ของทองคำและเครื่องประดับ คิดเป็น 2/3 ของตลาดรวม โดยตลาดใหม่ที่น่าจับตาคือ กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ที่มีอัตราการเติบโตที่สูง
ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยม กลุ่มเครื่องประดับแฟชั่นยังครองตลาดกว่า 60% ส่วนโลหะมีค่า ทองคำยังได้รับความนิยมสูงสุดกราว 43% และอัญมณีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ เพชร รองลงมาคือ ทับทิม และ มรกต
ในปีที่แล้ว ผู้ประกอบการเครื่องประดับของไทยแบรนด์ RAVIPA ได้เปิดร้าน 2 แห่งที่ฮ่องกง เครื่องประดับฝีมือคนไทยได้รับความนิยมจากชาวฮ่องกง และนักท่องเที่ยวที่มาฮ่องกงอย่างมาก
งานอัญมณีและเครื่องประดับฮ่องกง จะเฉิดฉายในเดือนมีนาคม
องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKDTC) จะจัดงานสำคัญ 2 งานที่ฮ่องกงในเดือนมีนาคม คือ
HKTDC Hong Kong International Jewellery Show ครั้งที่ 42 เป็นงานแสดงอัญมณีนานาชาติ เครื่องประดับที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์พร้อมจัดจำหน่าย ( 4 -8 มีนาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการฮ่องกง)
HKTDC Hong Kong International Diamond, Gem & Pearl Show ครั้งที่ 12 งานแสดงเพชร อัญมณี และไข่มุกนานาชาติ ซึ่งมุ่งเน้นวัตถุดิบสำหรับการผลิตเครื่องประดับ (2-6 มีนาคม ณ เอเชียเวิลด์–เอ็กซ์โป)
งานแสดงเครื่องประดับทั้งสอง จะรวบรวมผู้แสดงสินค้าจากทั่วโลก เพื่อนำเสนอคอลเลกชันเครื่องประดับชั้นเลิศและวัสดุคุณภาพสูงสำหรับการผลิตเครื่องประดับอย่างครบครัน
จากการสำรวจโดยองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) พบว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีคาดว่า เทคโนโลยี เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ข้อมูลมหัต (Big Data) จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมเครื่องประดับในอีกสามปีข้างหน้า เช่น การใช้ AI ในการออกแบบและการตรวจสอบความถูกต้องของทองคำและอัญมณี และใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อโปรโมทผลิตภัณฑ์ รวมถึงสร้างเครือข่ายระหว่างแหล่งวัตถุดิบ,ผู้ประกอบการ, ช่างฝีมือ และผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจ.