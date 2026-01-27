โซเชียลระอุ! สวน "สุทธิชัย หยุ่น" หลังตีตราคนรุ่นเก่าทำชาติพัง ย้ำ "Boomer คือผู้สร้าง ไม่ใช่สิ่งชำรุด"

โซเชียลระอุ! เกิดวิวาทะข้ามรุ่นเมื่อ 'สุทธิชัย หยุ่น' สื่อมวลชนอาวุโส ออกมาเปิดประเด็นร้อนแรงตีแสกหน้าคนรุ่นเดียวกันว่า 'Baby Boomer คือรุ่นที่ล้มเหลว' เป็นต้นตอพาประเทศติดหล่มคอร์รัปชันและระบบเส้นสาย ทว่างานนี้เจอสวนกลับทันควันจากชาวเน็ตที่งัดผลงานในอดีตทั้ง Eastern Seaboard และการสร้างโครงสร้างพื้นฐานมาตอกหน้า พร้อมเตือนสติสื่อรุ่นใหญ่แรง 'พักบ้าง ระวังถูกเด็กหลอกใช้' และตั้งคำถามกลับว่า เชื่อวาทกรรมสีส้มมากไปหรือไม่?
จากกรณี นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น สื่อมวลชนอาวุโส โพสต์ข้อความระบุว่า "Baby Boomers คือรุ่นล้มเหลว บ้านเมือง พ.ศ.นี้คอร์รัปชันเต็มเมือง เศรษฐกิจติดหล่ม ระบบเส้นสายครองเมือง แข่งขันกับใครไม่ได้ เลือกตั้งครั้งนี้มีความหวังอะไร?" โดยเนื่อหาภายในคลิปเป็นการตั้งคำถามใหญ่ก่อนวันเลือกตั้ง: "ทำไมประเทศไทยถึงมาอยู่จุดนี้?" จุดที่เคยเป็นผู้นำอาเซียนแต่กลับถูกเพื่อนบ้านแซงหน้า เจาะลึกบทวิเคราะห์แรงที่ชี้ว่า 40-50 ปีภายใต้การกุมอำนาจของคนรุ่น "Baby Boomers" อาจเป็นสาเหตุของความถดถอย ทั้งระบบอุปถัมภ์ คอร์รัปชัน และความกลัวการเปลี่ยนแปลง
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 26 ม.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Chai Seeho" ออกมาโพสต์ข้อความ ชี้ การที่สื่อมวลชนรุ่นใหญ่ตีตรา Baby Boomer เป็น "รุ่นที่ล้มเหลว" นั้นเป็นการปฏิเสธคุณูปการมหาศาลที่คนรุ่นนี้สร้างไว้ให้กับบ้านเมือง ผู้โพสต์ชี้ว่าการที่คนรุ่นเดียวกันอย่างคุณสุทธิชัยออกมาวิจารณ์ว่าเป็นรุ่นที่ล้มเหลว เป็นเรื่องน่าเศร้าและเหมือนเป็นการลืมอดีตที่ตัวเองก็เคยผ่านมา อีกทั้งยังเตือนว่าอย่าหลงเชื่อวาทกรรมคนรุ่นใหม่จนกลายเป็นเครื่องมือทางการเมือง ทั้งนี้ ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
"Baby Boomer คนกลุ่มนี้ปัจจุบันก็อายุ 60-78 เพราะพวกเขาเกิดปี 1946-1964 "สุทธิชัย หยุ่น" บอกว่าคือรุ่นล้มเหลว
เชื่อสีส้มมากไปหรือเปล่าครับ คนรุ่นนี้ทั่วโลกคือ "ผู้สร้างประเทศ" ทั้งยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น สิงคโปร์ กระทั่งไทย Gen นี้เป็นพวกทำงานหนัก ปากกัดตีนถีบเพื่อสร้างความมั่นคงให้ครอบครัว และแน่นอน มันหมายถึงประเทศชาติด้วย คุณสุทธิชัยมาจากบ้านนอกคือหาดใหญ่ ลองนึกถึง 40-50 ปึก่อนสิ ว่านั่นคือยุคที่ Baby Boomers เพิ่งเรียนจบ เพิ่งทำงาน บ้านเมืองเป็นแบบไหน ถนนหนทาง ไฟฟ้า น้ำประปา ดีแบบทุกวันนี้ไหม
เหล่านี้ไม่ใช่ Gen Z ทำนะครับ เมื่อ 30 ปีก่อน เมืองไทยก็มี Eastern Seaboard ก็มาจากการทำงานของ Baby Boomers ที่ตอนนั้นยังอายุ 30 และไฟแรงเพราะเพิ่งกลับจากนอก พวกเขาสร้างโรงไฟฟ้า สร้างนิคมอุตสาหกรรม สร้างท่าเรือ สร้างโครงสร้างพื้นฐาน แม้แต่ "คนละครึ่ง" ก็คิดโดย Baby Bommers อย่างลุงตู่กับคุณอาคมนะครับ ไม่ใช่พรรคการเมืองใหม่ที่นำมาใช้ต่อยอด พอวันนี้ทุกอย่างลงตัว Baby Boomers กลายเป็นสิ่งชำรุดทางประวัติศาสตร์ในสายตาคนรุ่นใหม่
ที่น่าเศร้าคือ Baby Boomers อย่างคุณสุทธิชัย ก็ไปหลงเชื่อวาจานี้ และพูดออกมาราวกับนอนหลับไป 30 ปี แล้วตื่นมาพบว่าความเจริญของไทย (และโลก) เป็นผลงานของ "คนรุ่นใหม่" ทั้งๆ ที่บางคนยังไม่เคยทำงานอะไรเลย พักบ้างนะครับ..ระวังจะถูกเด็กมันด่าว่าเป็นสิ่งชำรุดที่หลอกใช้ง่ายชะมัด"