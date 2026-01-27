สสธ.ร่วมงานแถลงข่าวและนำเสนอ “นวัตกรรมยางพาราเพื่อการชลประทานไทย” ขับเคลื่อนความร่วมมือ ต่อยอดการใช้ยางพารา ยกระดับงานชลประทานสู่การใช้งานจริง

วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2569 นายธีระจิต จิตรากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เข้าร่วมงานแถลงข่าวและนำเสนอ “นวัตกรรมยางพาราเพื่อการชลประทานไทย” ซึ่งเป็นความร่วมมือในการพัฒนาและต่อยอดการใช้ยางพาราในงานชลประทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพาราไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ณ สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ภายในงานมีการนำเสนอผลงานนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานจริงในพื้นที่ชลประทาน ได้แก่ ทุ่นยางพาราดักผักตบชวา RID-UNITED และท่อ HDPE ผสมยางพาราสำหรับส่งและระบายน้ำ ซึ่งได้รับการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำ ลดปัญหาวัชพืชในแหล่งน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการส่งและระบายน้ำ ตลอดจนลดการพึ่งพาวัสดุนำเข้าจากต่างประเทศ
นายสุริยพล นุชอนงค์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้นำนวัตกรรมยางพารามาประยุกต์ใช้ในงานชลประทาน จากแนวคิดในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานภาคสนาม เนื่องจากยางพาราเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่น แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน และสามารถผลิตได้ภายในประเทศ จึงเหมาะสมในการนำมาพัฒนาเป็นอุปกรณ์และโครงสร้างด้านการจัดการน้ำ ช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถขยายผลการใช้งานได้ในพื้นที่ชลประทานทั่วประเทศ
ทั้งนี้ โครงการนวัตกรรมยางพาราเพื่อการชลประทานไทยมีแผนการใช้ยางพารารวมกว่า 900 ตัน เพื่อผลิตทุ่นยางพาราประมาณ 43,000 ทุ่น และท่อยางพาราประมาณ 15,000 เมตร ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือระหว่างกรมชลประทานและการยางแห่งประเทศไทย ในการบูรณาการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และการสนับสนุนด้านวัสดุ เพื่อผลักดันการใช้ยางพาราในงานชลประทานอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยางพาราในภาครัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อันจะนำไปสู่การพัฒนางานชลประทานและสร้างความยั่งยืนด้านการบริหารจัดการน้ำของประเทศในระยะยาว