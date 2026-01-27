สบพ.จัดพิธีเปิดหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เครื่องบิน รุ่นที่ 130 (AP130) มุ่งผลิตนักบินคุณภาพ หนุนไทยสู่ Aviation Hub

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569 สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) จัดพิธีเปิดหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เครื่องบิน (CPL/IR Integrated-Airplane with ATP Knowledge) หรือ AP รุ่นที่ 130 (AP130) อย่างเป็นทางการ โดยมี นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการ สบพ. เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมต้อนรับศิษย์การบินทั้ง 13 คนเพื่อก้าวสู่เส้นทางวิชาชีพนักบินพาณิชย์อย่างมีคุณภาพ ภายใต้มาตรฐานสากล ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ
นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการ สบพ. ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ศิษย์การบินรุ่น AP130 พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการฝึกอบรม โดยระบุว่า การเปิดหลักสูตรในครั้งนี้สะท้อนบทบาทสำคัญของ สบพ. ในการสร้าง "บุคลากรคุณภาพ" ให้กับอุตสาหกรรมการบินของไทย ผ่านหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เครื่องบิน ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ตลอดระยะเวลากว่า 65 ปี สบพ.ได้ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินทั้งในประเทศและภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเป็นแหล่งผลิตนักบินหลักให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในมาตรฐานและคุณภาพการฝึกอบรมของ สบพ.อย่างชัดเจน ทั้งคุณภาพและประสบการณ์ของครูผู้สอน ระบบและอุปกรณ์การฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานสากลและทันสมัย ตลอดจนกระบวนการบริหารจัดการการฝึกอบรมที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย วินัย และความเป็นมืออาชีพเป็นสำคัญ
ผู้ว่าการ สบพ.ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน สบพ.ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านอาคารสถานที่และศูนย์ฝึกการบินให้มีความทันสมัย โดยอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกการบินแห่งใหม่ ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในปลายเดือนกรกฎาคม 2570 เพื่อยกระดับศูนย์ฝึกการบิน สบพ.สู่การเป็นโรงเรียนการบินหลักของชาติและเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการบินไทยให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค (Aviation Hub) พร้อมทั้งได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความปลอดภัย ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และความมุ่งมั่นในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรเพื่อให้ศิษย์การบินสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองสู่การเป็นนักบินมืออาชีพที่มีคุณภาพในอนาคต
สำหรับศิษย์การบินรุ่น AP130 จำนวน 13 คน เป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมในรูปแบบทุนส่วนตัวทั้งหมด ประกอบด้วย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน วิชาโทนักบินพาณิชย์ตรี ของ สบพ.จำนวน 8 คน และผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ อีก 5 คน โดยจะเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) รวมระยะเวลา 70 สัปดาห์ แบ่งเป็นการฝึกอบรมภาคพื้น 38 สัปดาห์ ณ สบพ. กรุงเทพฯ และการฝึกภาคอากาศ 32 สัปดาห์ ณ ศูนย์ฝึกการบิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะด้านการบินอย่างรอบด้าน ให้มีความพร้อมในการขอรับรองใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่นักบินพาณิชย์ตรีของ กพท.ต่อไปได้ โดยศิษย์การบินทุกคนได้ผ่านการตรวจร่างกายและจิตวิทยาการบินตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ สบพ.มั่นใจว่าศิษย์การบินที่สำเร็จการฝึกอบรมจากหลักสูตร AP130 จะมีคุณสมบัติและความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ (Commercial Pilot License) จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และสามารถนำความรู้ความสามารถไปต่อยอดสู่การปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ