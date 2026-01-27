สะเทือนใจ! พนักงานคาเฟ่แมวย่านบางเขนทารุณกรรมแมว ทั้งทุบตี-ฟาดกำแพง ล่าสุดสั่งปิด เร่งหาบ้านใหม่

ชาวเน็ตสะเทือนใจหลังชมคลิปพนักงานคาเฟ่แมวย่านบางเขนทารุณกรรมแมวอย่างรุนแรง ทั้งทุบตี-ฟาดกำแพง ล่าสุดสำนักงานเขตบางเขนตรวจสอบ เจ้าของยอมรับผิดพร้อมเข้าสู่กระบวนการกฎหมาย เตรียมย้ายน้องแมวทั้งหมดหาบ้านใหม่
เมื่อวันที่ 26 ม.ค. เพจ "Thai Love Animal ช่วยสัตว์ สุนัขและแมวจรจัด" โพสต์คลิปสุดสะเทือนใจของคาเฟ่แมวแห่งหนึ่งย่านบางเขน พบพฤติกรรมพนักงานทารุณกรรมทำร้ายทุบตี จับแมวฟาดเข้ากำแพงอย่างน่าสลด นอกจากนี้ยังพบว่าแมวผอมติดกระดูกและเป็นเชื้อราตามตัว
ล่าสุดวันนี้ (27 ม.ค.) สำนักงานเขตบางเขนตรวจคาเฟ่แมวที่ได้รับการร้องเรียนว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์อย่างรุนแรง
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางเขนลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุ ประชาชนขอความช่วยเหลือให้ตรวจสอบคาเฟ่แมว หลังพบพฤติกรรมเข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์อย่างรุนแรง โดยมีผู้โพสต์คลิปในลักษณะที่เจ้าของร้านทุบตีทำร้ายแมว และขว้างแมวใส่กำแพง
จากการตรวจสอบใบอนุญาตการจำหน่ายอาหารในคาเฟ่ ไม่พบว่ามีการจำหน่ายอาหารแต่อย่างใด ซึ่งทางเจ้าของร้านได้ยุติการประกอบกิจการคาเฟ่แมวแล้ว และยินดีเข้าสู่กระบวนการสอบสวน รวมถึงรับโทษตามกฎหมายหากถูกพิพากษาว่ามีความผิด
หลังจากนี้ทางมูลนิธิกลุ่มผู้รักสัตว์ และเจ้าของจะหาบ้านใหม่ให้น้องแมวทั้งหมด หากมีประชาชนผู้สนใจรับเลี้ยงน้องแมว สามารถติดต่อผ่านมูลนิธิที่รับผิดชอบ เจ้าของ หรือทางฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ สำนักงานเขตบางเขนได้