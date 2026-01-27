ส่องงบ 35 ล้าน! โปรเจกต์ชุดฟอร์มประกันสังคม 7,000 ชุด ชูสเปกผ้าพรีเมียม-เน้นสร้างภาพลักษณ์องค์กร

'สหัสวัต คุ้มคง' ส.ส.พรรคประชาชน ตั้งคำถามแรงถึงสำนักงานประกันสังคม หลังพบโครงการจัดซื้อชุดสูทเจ้าหน้าที่ 7,000 คน ทุ่มงบสูงถึง 35 ล้านบาท จี้ถามชัดใช้งบจากส่วนไหน ใช่เงินสมทบจากผู้ประกันตนหรือไม่? ขณะที่เอกสารโครงการแจงสเปกละเอียดยิบ ใช้ผ้าพรีเมียมหวังอัปเกรดภาพลักษณ์องค์กรให้ดูน่าเชื่อถือทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ 26 ม.ค. นายสหัสวัต คุ้มคง ผู้สมัคร ส.ส.ชลบุรี เขต 7 พรรคประชาชน โพสต์ข้อความ ตั้งข้อสงสัยการใช้งบ 35 ล้านบาทตัดชุดสูทให้เจ้าหน้าที่ประกันสังคมจำนวน 7,000 คน พร้อมถามถึงแหล่งที่มาของเงินงบประมาณดังกล่าวว่ามาจาก "เงินกองทุนประกันสังคม" หรือไม่
อย่างไรก็ตาม พบเอกสารโครงการดังกล่าว โดยมีสำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานประกันสังคมได้จัดทำโครงการจัดจ้างตัดชุดเครื่องแบบในปี 2566 วงเงินงบประมาณ 35 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ (Corporate Identity) เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและความน่าเชื่อถือให้แก่เจ้าหน้าที่ขณะให้บริการแก่นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน
โครงการนี้ครอบคลุมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 7,000 คน โดยแต่ละคนจะได้รับ
1. ชุดสูทและกางเกง
2. เสื้อเชิ้ตแขนยาวและแขนสั้น อย่างละ 1 ตัว
3. สำหรับเจ้าหน้าที่หญิงมุสลิม: จะได้รับเสื้อเชิ้ตแขนยาว 2 ตัว (สีขาว และสีเหลือง)
มีการกำหนดสเปกเนื้อผ้าอย่างละเอียด โดยเน้นความสบาย ทนทาน และดูแลรักษาง่าย ใช้ผ้าทอจากเส้นไหมเทียม Viscose Rayon ตีเกลียวคู่กับ Polyester (รหัสสี NV001) เนื้อผ้ามีความเงางาม ยับยาก ระบายอากาศได้ดี สีไม่ตก และทนทานต่อแสงแดดรวมถึงสารเคมี