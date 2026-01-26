ทูตสหรัฐฯ คนใหม่วางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณนักรบไทย พร้อมหารือ ผบ.ทสส.ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยคนใหม่ วางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณนักรบไทย ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พร้อมหารือ ผบ.ทหารสูงสุด ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2569 พลเอก อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ นาย Sean K. O’Neill เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยคณะ ในโอกาสเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณนักรบไทย และเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณนักรบไทย ณ ลานประกอบพิธี อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เพื่อแสดงความเคารพและรำลึกถึงวีรชนทหารไทยผู้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องประเทศชาติ นอกจากนี้ยังได้วางมาลัยกร ณ แผ่นจารึกนามผู้สละชีพเพื่อชาติ เพื่อรำลึกถึงวีรชนนักรบไทยที่ได้ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับทหารสหรัฐอเมริกาในประวัติศาสตร์ ได้แก่ วีรชนจากสงครามเกาหลี (พ.ศ. 2493-2496) และสงครามเวียดนาม (พ.ศ. 2498-2518) นอกจากนี้ยังได้วางมาลัยกร ณ แผ่นจารึกวีรชนจากกรณีพิทักษ์ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2568 ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญและความเคารพของสหรัฐอเมริกาต่อวีรชนนักรบไทยทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน
ภายหลังเสร็จพิธี เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับกองทัพจนถึงระดับรัฐบาล ซึ่งมีการสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกรณีเหตุอาคารถล่มจากแผ่นดินไหวในห้วงปี 2568 ที่กองทัพสหรัฐฯ ได้ส่งกำลังพลเข้ามาให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลไทยอย่างทันท่วงที
นอกจากนี้ ในช่วงสถานการณ์ที่ท้าทายตามแนวชายแดน สหรัฐฯ ได้เปิดโอกาสให้ประเทศไทยดำเนินการแก้ไขและคลี่คลายปัญหาอย่างสันติ ซึ่งฝ่ายไทยขอขอบคุณสหรัฐฯ สำหรับความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า การธำรงรักษาผลประโยชน์ของชาติเป็นเป้าหมายสำคัญสูงสุด และเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ในโอกาสนี้ ยังได้กล่าวถึงการฝึกร่วมผสมระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศ อาทิ การฝึกคอบร้าโกลด์ และการฝึกหนุมานการ์เดียน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านกำลังพลและการพัฒนากองทัพในอนาคต
เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงที่ผ่านมา กองทัพไทยได้มีโอกาสพบปะหารือกับบุคคลสำคัญของสหรัฐอเมริกาหลายท่าน อาทิ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโดแปซิฟิก และจะได้พบกับประธานคณะกรรมาธิการทหาร สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ ซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศ
การเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาฯ และการเยี่ยมคำนับของ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ในครั้งนี้ นับเป็นการย้ำเตือนถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้น และความไว้วางใจ ตลอดจนความร่วมมือที่ดีมาอย่างยาวนานให้มั่นคงและยั่งยืนสืบไป