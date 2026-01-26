ระทึก! ไฟไหม้แบ็กโฮฐาน ตชด.เขาพระวิหาร เหตุเร่งใช้งานหนัก-รถสภาพเก่า

เกิดเหตุไฟไหม้รถแบ็กโฮที่ฐาน ตชด.เขาพระวิหาร คาดสาเหตุตัวรถอยู่ในสภาพเก่าและเร่งใช้งานหนัก กำลังพลบาดเจ็บ 1 นาย
วันที่ 26 ม.ค.2569 เมื่อเวลา 21.04 น. เฟซบุ๊กเพจ Army Military Forceได้โพสต์ภาพและวิดีโอคลิปไฟลุกไหม้รถแบกโฮของตำรวจตระเวนชายแดนไทย ซึ่งประจำการใกล้พื้นที่เขาพระวิหารบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เบื้องต้นมีข้อสงสัยว่าเป็นการลอบวางเพลิงจนได้รับความเสียหายอย่างหนัก
อย่างไรก็ตาม ต่อมา ได้มีการอัปดตรายงานล่าสุดว่า กรณีรถไฟไหม้รถแบกโฮที่ฐาน ตชด.บนเขาพระวิหารนั้น พบว่าไม่ใช่เป็นการลอบวางเพลิง เนื่องจากไฟไหม้ตัวรถมาตั้งแต่ตอน 4 โมงเย็นวันนี้ ต่อมาเชื้อไฟปะทุไหม้ในช่วงคํ่าอีกรอบ และได้รับรายงานว่า ทหารที่เป็นคนขับได้รับบาดเจ็บจากเพลิงไหม้บนร่างกาย นอกจากนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่า มีการใช้เครื่องจักรหนักเกินไปและตัวรถอยู่ในสภาพเก่า
ขณะที่ เพจเฟซบุ๊ก “กองทัพบก ทันกระแส” โพสต์ข้อความว่า “เร่งงานไปหน่อยครับ จังหวะช็อตครับ รถแบคโฮไฟไหม้ กำลังพลได้รับบาดเจ็บ ตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้ เกิดจากใช้งานหนัก เพลิงไหม้เครื่องจักร คาดว่าเชื้อเพลิงปะทุ จึงโหมลุกอีกครั้งช่วงดึก”