ตั้งชื่อฐานปฏิบัติการ “นันทะวงศ์” เชิดชู "พลฯ ธนพัฒน์ นันทะวงศ์" สละชีพในสมรภูมิบ้านหนองจาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กกล.บูรพา ตั้งชื่อฐานปฏิบัติการ “นันทะวงศ์” เชิดชูวีรกรรม พลทหาร ธนพัฒน์ นันทะวงศ์ สละชีพในสมรภูมิ บ้านหนองจาน

กกล.บูรพา โดย หน่วยเฉพาะกิจที่ 12 ดำเนินการปรับปรุงและสร้างฐานปฏิบัติการ ในพื้นที่บ้านหนองจาน เพื่อการวางกำลังและดูแลพื้นที่อย่างครอบคลุม ภายหลังสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยได้ร่วมกับภาคประชาชนในพื้นที่ ตั้งชื่อฐานปฏิบัติการแห่งนี้ นามว่า “นันทะวงศ์” เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับ พลทหาร ธนพัฒน์ นันทะวงศ์ สังกัด กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ในสมรภูมิบ้านหนองจาน เมื่อ 28 ธ.ค.68 ที่ผ่านมา


พลทหาร ธนพัฒน์ นันทะวงศ์ เป็นหนึ่งในกำลังพลของ ฉก.12 ที่ได้รับมอบหมายในภารกิจรักษาและทวงคืนอธิปไตยชายแดน จ.สระแก้ว โดยระหว่างปฏิบัติหน้าที่เข้าเสริมความมั่นคงของที่มั่นภายหลังจากที่สามารถเข้ายึดที่หมาย บ.หนองจานได้บางส่วน ถูกฝ่ายตรงข้ามระดมยิงด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดและปืนใหญ่เข้ามาในพื้นที่ฐานที่มั่นอย่างหนัก ส่งผลให้ พลทหาร ธนพัฒน์ นันทะวงศ์ ได้เสียชีวิตจากถูกสะเก็ดระเบิดจากอาวุธยิงสนับสนุนของข้าศึก ณ บริเวณฐานปฏิบัติการ แห่งนี้

ฐานปฏิบัติการนันทะวงศ์ แห่งนี้ ถือเป็นการเชิดชูเกียรติ ในความกล้าหาญและเสียสละของพลทหาร ธนพัฒน์ นันทะวงศ์ ตลอดจนเพื่อเป็นเกียรติให้กับ ครอบครัว นันทะวงศ์ โดยคุณงามความดีของพลทหารธนพันธ์ฯ จักจารึกไว้ในความทรงจำของพี่น้องประชาชนคนไทยและชาวบ้าน บ.หนองจาน ตลอดไป











