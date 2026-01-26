﻿ไทย-สหรัฐฯ เตรียมพร้อมคอบบร้าโกลด์ 2026 ฉลองครบ 45 ปีการฝึกร่วม และ 250 ปีเอกราชอเมริกา

ไทย-สหรัฐฯ เตรียมพร้อมร่วมฝึกคอบบร้าโกลด์ 2026 ฉลองครบรอบ 45 ปีการฝึก และครบ 250 ปี วันประกาศอิสรภาพสหรัฐฯ ตอกย้ำความสัมพันธ์แน่นแฟ้น จับตาสหรัฐฯ ส่งอาวุธยิงระยะไกลเข้าร่วมฝึก ขณะที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ระบุ จุดยืนไทยเป็นมิตรกับทุกประเทศ รักสงบถึงรบไม่ขลาด
วันที่ 26 ม.ค.2569 พลเอก อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมกับ นาย ฌอน เค. โอนีลล์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เป็นประธาน แถลงข่าวการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ 2026 พร้อมด้วย ผู้แทนกองทัพสหรัฐอเมริกา และผู้แทนกองทัพมิตรประเทศ ที่เข้าร่วมการฝึกฯ
นาย ฌอน เค. โอนีลล์ กล่าวว่า ปีนี้ถือเป็นการฉลองครบรอบ45ปี การฝึกคอบบร้าโกลด์ ซึ่งแสดงออกอย่างชัดเจนถึงสัมพันธไมตรีที่ยืนหยัดระหว่างสหรัฐฯ กับไทย
การฝึกคอบบร้าโกลด์ มีมาอย่างยาวนานกว่าการฝึกอื่นๆ มากมาย รวมถึงยาวนานกว่าหลายพันธมิตรอื่นๆ การฝึกคอบบ้าโกลด์ไม่ใช่พิธีการ แต่เป็นการฝึกที่เน้นการปฏิบัติจริงให้ตรงกับบริบทและสอดคล้องกับสถานการณ์จริง ส่งผลลัพธ์ที่สําคัญ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐ
ทั้งนี้การฝึกคอบบร้าโกลด์ผ่านความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งจากพันธมิตรและภาคี การฝึกนี้เป็นโอกาสในการฝึกอบรมกับสหรัฐและเทคนิคของภาคีเพื่อเผชิญภัยคุกคามร่วมกันในต่างประเทศ และสร้างงานในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ทั้งที่นี่และที่สหรัฐ
การฝึกนี้ส่งเสริมให้เกิดสันติภาพผ่านการสร้างความแข็งแกร่ง ช่วยเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัติตามธรรมชาติให้กับประชาชน รวมถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในอนาคตให้คุ้มค่ากับการลงทุนที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมการฝึกให้กับสหรัฐและไทย รวมถึงภาคีที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มการฝึกปฏิบัติการไซเบอร์เชิงรุกหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบแสดงภาพสถานการณ์ ในสนามรบ
นาย ฌอน เค. โอนีลล์ กล่าวต่อว่า การฝึกคอบบร้าโกลด์ เป็นการเพิ่มพูนขีดความสามารถและศักยภาพในการทํางานร่วมกันในการเพิ่มตระหนักรู้ในมิติต่างๆ และเป็นการเพิ่มความสามารถในการดําเนินการจุดร่วมปฏิบัติการรบ
ปีนี้นอกจากจะเป็นการฉลองฉลองครบ 45 ปีแล้ว ยังเป็นวันครบรอบวันประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา 250 ปี เป็นการเปิดประตูสู่อนาคตที่สดใสร่วมกัน ภายใต้ประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์
ขณะที่ พลเอก อุกฤษฎ์ กล่าวว่า สหรัฐฯ เป็นมิตรประเทศที่ดีของไทยมาอย่างยาวนานการฝึกร่วมผสมคอบบร้าโกลด์ จึงไม่ใช่เพียงแค่การฝึกทางทหารเท่านั้น แต่ยังเป็นการสะท้อนถึงยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อภูมิภาคของเป็นเวทีที่สําคัญที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ร่วมกันสร้างศักยภาพด้านความมั่นคงผ่านกองกําลังเฉพาะกิจร่วมผสม เพื่อดําเนินการต่อภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ
สําหรับการฝึกในครั้งนี้ เน้นขีดความสามารถทางทหารในการปฏิบัติการร่วมผสมในทุกมิติ ครอบคลุมการปฏิบัติการร่วมมิติทางบกทางทะเลและทางอากาศ ห้วงอวกาศ และไซเบอร์ โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้และรูปแบบการฝึกให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน
ในห้วง 2-3 ปีมานี้ ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก กำลังเผชิญกับความท้าทายความมั่นคงที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ การแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างมหาอำนาจ ภัยคุกคามข้ามชาติ เช่น การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์ ไซเบอร์ สแกมเมอร์ และภัยธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อวกาศได้กลายเป็นมิติสนามรบสมัยใหม่ในปีนี้ จึงเน้นบูรณาการมิติใหม่ของความมั่นคง คือการปฏิบัติการทางอวกาศเชิงรุก
พร้อมทัังให้ความสําคัญกับการปฏิบัติการทางมนุษยธรรมจากภัยธรรมชาติ นับเป็นแพลตฟอร์มการฝึกร่วมระดับภูมิภาคที่จะสร้างคุณค่าหลักได้ใน 4 ด้านคือความพร้อมด้านการปฏิบัติการร่วม
ความยืดหยุ่นและพร้อมรับมือทุกสถานการณ์/ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อสันติภาพ ตามนโยบายของประเทศไทยที่เป็นมิตรกับทุกประเทศ ไม่เป็นศัตรูกับใคร และการพัฒนาที่ยั่งยืน ดํารงกิจกรรมด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ห่างไกล
พร้อมย้ำว่า ไทยเป็นชาติที่รักสงบ แต่ถึงรบก็ไม่ขลาด และพร้อมอยู่เสมอ ไม่ใช่เพื่อสร้างความขัดแย้ง แต่เพื่อรักษาสันติภาพ ปกป้องอธิปไตย ความมั่นคง ความมั่นคงของประชาชน และสนับสนุนเสถียรภาพของภูมิภาค
โดยปีนี้ปรับปรุงการฝึกเพิ่มเติมตามสถานการณ์จริง เป็นการร่วมการฝึกปฏิบัติการทางทหาร และการฝึกอํานวยการปฏิบัติในพื้นที่เดียวกันเพื่อให้สมจริง เช่น การยิงอาวุธระยะไกล การโจมตีการใช้อาวุธทางทะเล หรือเรื่องอื่นๆ เพื่อรับมือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ซึ่งอาวุธยุทโธปกรณ์ที่น่าสนใจในปีนี้ทางสหรัฐฯ ได้นำอาวุธยิงระยะไกลมาฝึกยิงจริง แต่อาจจะไม่ได้ยิงแบบเต็มระยะสูงสุด จึงถือเป็นองค์ความรู้ที่กองทัพไทยจะต้องเตรียมความพร้อมไว้
สอดคล้องกับ ผู้แทนทางทหารสหรัฐ ฯ ย้ำว่า ไฮไลท์การฝึกคอบบร้าโกลด์ปีนี้ จะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยการฝึกเพิ่มเติมศักยภาพ ทั้งอวกาศและไซเบอร์ ความสามารถในการที่จะรับมือสิ่งที่ซับซ้อน ทั้งในเชิงของอวกาศและไซเบอร์ เพื่อรับมือภัยต่อความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่21
สำหรับการฝึกคอบร้าโกลด์ เป็นการฝึกร่วมผสมแบบพหุภาคีระหว่างกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพมิตรประเทศ ในปีนี้ เป็นปีที่ 45 (Heavy Year) จะจัดขึ้นระหว่าง 23 ก.พ. - 6 มี.ค. 2569 โดยมีประเทศเข้าร่วมการฝึกหลัก จำนวน 7 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และมาเลเซีย ประเทศร่วมการฝึกเพิ่มเติม จำนวน 3 ประเทศ ประกอบด้วย จีน อินเดีย และออสเตรเลีย
กลุ่มประเทศที่หมุนเวียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ประเทศในโครงการเสนาธิการผสม ส่วนเพิ่มนานาชาติ หรือ MPAT (Multinational Planning Augmentation Team) จำนวน 10 ประเทศ ประกอบด้วย บังกลาเทศ แคนาดา ฟิจิ ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร อิตาลี มองโกเลีย เนปาล นิวซีแลนด์ และฟิลิปปินส์ ประเทศที่เข้าร่วมในโครงการสังเกตการณ์ การฝึก (Combined Observer Liaison Team : COLT) จำนวน 10 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไน เยอรมนี จอร์แดน ลาว เนเธอร์แลนด์ ปากีสถาน ซาอุดีอาระเบีย สวีเดน ติมอร์-เลสเต และเวียดนาม รวมทั้งสิ้น 30 ประเทศ จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกฯ มากกว่า 8,000 นาย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกฯ และพัฒนาขีดความสามารถทางทหารด้านการอำนวยการยุทธ์ร่วม และยุทธ์ผสม เชื่อมโยงองค์ความรู้ ประสบการณ์ และรูปแบบการฝึกให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกปัจจุบัน