เปิดภาพกัมพูชาขุดคูเลตติดชายแดนตราด ยาวกว่า 1 กม.- ทร.แจงไม่กระทบอธิปไตยไทย แต่พบบินโดรนสอดแนม-ยื่นประท้วงแล้ว

เปิดภาพกัมพูชาขุดคูเลต 3 พื้นที่ บ้านท่าเส้น บ้านหนองรี บ้านชำราก จ.ตราด ยาวกว่า 1 กม. เผชิญหน้าทหารไทย 500 เมตร ทร.ยันไม่รุกล้ำเขตแดนไทย จัดกำลังเฝ้าระวังตลอด พบบินโดรนล้ำฝั่งไทยทำหนังสือประท้วงแล้ว
เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2569 แหล่งข่าวจากกองทัพเรือเปิดเผยกรณีทหารกัมพูชาขุดคูเลต ตรงข้ามพื้นที่บ้านสามหลัง จ.ตราด ใน 3 พื้นที่ ได้แก่ บ้านท่าเส้น บ้านหนองรี บ้านชำราก ว่า เขาดําเนินการในพื้นที่ของเขา สถานการณ์ขณะนี้เป็นการวางกําลังเผชิญหน้ากับทหารไทย โดยทหารกัมพูชาได้ขุดคูเลตเพิ่มเติมตลอดแนวยาวประมาณกว่า 1 กิโลเมตรขนานไปกับการวางกำลังของฝ่ายไทย เกิดขึ้นภายหลังหยุดยิงแล้วซึ่งฝ่ายกัมพูชาเข้ามาปรับปรุงฐานที่มั่น ซึ่งห่างจากคูเลตของไทยประมาณ 500 เมตร
แต่ยืนยันว่าฝ่ายไทยยังอยู่ในยุทธภูมิที่ได้เปรียบ และไม่ได้มีการลุกล้ําเข้ามาฝ่ายไทย เขาดําเนินการในพื้นที่ของเขา อย่างไรก็ตาม มีการตรวจพบกัมพูชาได้มีการบินโดรนลาดตระเวนและสังเกตการณ์ฝ่ายไทย โดยทางฝ่ายไทยได้ทําหนังสือประท้วงไปแล้ว ซึ่งขณะนี้ยังไม่ชี้ชัดว่าจะเปิดรอบใหม่ ซึ่งอยู่ในการเฝ้าระวังของฝ่ายไทย เพราะเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับภูมิประเทศ
พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เิดเผยว่า จากกรณีกระแสข่าวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่ใกล้แนวชายแดนไทย–กัมพูชา โดยเฉพาะกรณีการขุดคูเลตในพื้นที่ชำราก จังหวัดตราด กองทัพเรือได้ติดตามตรวจสอบ และประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง ทราบว่าการดำเนินการดังกล่าวของฝ่ายทหารกัมพูชาเป็นการปฏิบัติภายในพื้นที่ของฝ่ายกัมพูชาเอง และไม่ส่งผลกระทบต่ออธิปไตยของประเทศไทย
ทั้งนี้ ยังไม่ถือว่าเป็นการยั่วยุหรือการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงแต่อย่างใด โดยสถานการณ์โดยรวมยังคงเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย
กองทัพเรือยังคงปฏิบัติภารกิจในการดูแลความมั่นคงทางทะเลและพื้นที่ชายแดนภายใต้ความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง มีการจัดกำลังเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิด พร้อมมีความพร้อมรองรับทุกสถานการณ์ เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ กองทัพเรือยึดมั่นในแนวทางการดำเนินการด้วยความรอบคอบ อดทน และสันติวิธี สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการรักษาความสงบเรียบร้อย เสถียรภาพในพื้นที่ชายแดน และบรรยากาศของการหยุดยิง
กองทัพเรือขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ และหลีกเลี่ยงการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความตื่นตระหนกหรือความเข้าใจคลาดเคลื่อน พร้อมยืนยันว่า กองทัพเรือมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์รักษาอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มความสามารถ