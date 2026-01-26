"บก.ลายจุด" ทวงคืนความเป็นธรรมให้หมอสุภัทร หลังโดนขุดปม ATK ยุคโควิดไล่บี้

"บก.ลายจุด" โพสต์เดือดถามสังคมไทยเกิดอะไรขึ้น? หลังกระทรวงสาธารณสุขส่อแววลงมติไล่ออก "นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ" ย้อนหลังปมซื้อชุดตรวจ ATK แพงยุควิกฤตโควิด ชี้ชัดเป็นการรังแกคนทำงานและหวังผลทางการเมืองเพื่อสกัดสิทธิการเป็นผู้สมัคร ส.ส. หลังเปิดศึกวิจารณ์ปมเงินเยียวยาน้ำท่วมใส่ รมว.สาธารณสุข ลั่นขอสาปแช่งผู้ที่ใช้อคติเหนือประโยชน์ส่วนรวม
เมื่อวันที่ 25 ม.ค. สมบัติ บุญงามอนงค์ หรือนามแฝงบนอินเทอร์เน็ตว่า บก.ลายจุด เป็นอดีตแกนนำกลุ่มวันอาทิตย์สีแดง เว็บมาสเตอร์ของเว็บไซต์เพื่อสังคมหลายแห่ง และอดีตประธานกรรมการมูลนิธิกระจกเงา ออกมาโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่กระทรวงสาธารณสุขส่อมีมติไล่ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ (หมอสุภัทร) ออกจากราชการย้อนหลัง ทั้งที่ลาออกมาแล้ว โดย บก.ลายจุดได้ระบุข้อความว่า
"ประเทศนี้เป็นอะไรไป
คนดีๆ คนเก่งๆ คนที่เขาทำเพื่อบ้านเมืองเพื่อประชาชน คุณกีดกัน ขับไล่เขาออกไป กรณีหมอสุภัทรที่เขาพาแพทย์ชนบทบุกกรุงมาตรวจโควิด 3 รอบ เดินทางเป็นพันกิโลเมตรเพื่อมากอบกู้วิกฤตที่แม้แต่รัฐบาลเวลานั้นยังจัดการไม่ได้ คำชื่นชมไม่มี แต่ตอนนี้ไปตัดสินว่าเขาซื้อชุดตรวจ ATK แพงกว่าราคากลาง ก็ตอนนั้นรัฐบาลหาชุดตรวจให้เขาได้มั้ย และใครมันก็รู้ว่าในเวลานั้นวัคซีน ยาฟาวิพิราเวียร์ และ ATK มันแพงโดดไปหลายเท่า
เอาจริงๆ เรื่องนี้เป็นเรื่องการเมือง คุณอนุทินในฐานะ รมว.สาธารณสุขกำลังถูกวิจารณ์อย่างรุนแรงต่อการจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มาตอนนี้หมอสุภัทรมาเป็นผู้สมัครเขต 2 หาดใหญ่ และเพิ่งให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ฟื้นฟูหลังน้ำท่วมใหญ่ว่าเงินเยียวยาในการซ่อมแซมบ้าน 49,500 บาท ยังไม่มีใครได้ ทำเอาอนุทินโกรธและตอบโต้อย่างดุเดือด
ถ้ากระทรวงสาธารณสุขใช้โอกาสนี้ลงมติไล่ออกหมอสุภัทรทั้งๆ ที่เขาลาออกมาแล้วอีก แล้วส่งผลให้หมอสุภัทรไม่มีคุณสมบัติการเป็นผู้สมัคร ส.ส.ด้วยแล้ว จะเป็นอะไรที่สร้างความโกรธแค้นและสะท้อนถึงการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรม
ใครที่เคยได้รับการดูแลจากคณะของหมอสุภัทรในเวลานั้น พวกคุณต้องไม่ยอมให้ผู้ช่วยเหลือประชาชนถูกรังแกแบบนี้ และผมไม่ได้แค่โกรธ ผมขอสาปแช่งการกระทำใดๆ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของอคติและผลประโยชน์ส่วนตัวเหนือประโยชน์ส่วนรวม"
ทั้งนี้ โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นอย่างมาก มียอดแชร์โพสต์แล้วกว่า 7 พันครั้ง