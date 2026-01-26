อิหร่านเชื่อตะวันตกแทรกแซง ปลุกปั่นการประท้วงจนเป็นก่อการร้าย

MGR Online: ทูตอิหร่านชี้สหรัฐฯ และอิสราเอลอยู่เบื้องหลังเหตุจลาจลในอิหร่าน ปลุกปั่นให้การประท้วงเรื่องเศรษฐกิจปากท้อง กลายเป็นการก่อการร้ายที่หวังล้มล้างการปกครองของอิหร่าน
นายนอเศเรดดีน ฮัยแดรี (Nassereddin Heidari) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ประจำประเทศไทย ได้แถลงข่าวเรื่องเหตุประท้วงในอิหร่าน ระบุว่าการประท้วงอย่างสันติได้ถูกบ่อนทำลายและแทรกแซงจนเกิดเป็นความรุนแรง
การประท้วงในอิหร่านเริ่มต้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม โดยกลุ่มพ่อค้าและประชาชนที่เดือดร้อนจากความผันผวนของค่าเงินและความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ การชุมนุมในช่วงแรกเป็นไปด้วยความสงบ และรัฐบาลได้ตอบสนองในเบื้องต้น โดยหารือกับผู้แทนธุรกิจ และออกมาตรการบรรเทาผลกระทบ
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม การประท้วงได้เปลี่ยนไปสู่ความรุนแรงที่เป็นระบบ โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มก่อการร้ายต่างชาติที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น มีกองกำลังติดอาวุธ, ทำลายมัสยิด และโจมตีโรงพยาบาล และทำลายรถพยาบาลมากกว่า 180 คันทั่วประเทศ นอกจากนี้ มีการทำร้ายบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งถือเป็นการละเมิดระเบียบปฏิบัติสากลที่ให้การคุ้มครองเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ และบุคลากรทางการแพทย์ เหตุจลาจลยังได้คร่าชีวิตผู้บริสุทธิ์อีกหลายคน รวมทั้งเด็กหลายคนที่ถูกยิงเสียชีวิตอย่างน่าสลดใจ
นอกเหนือจากการสูญเสียชีวิตแล้ว ยังมีการทำลายทรัพย์สินสาธารณะและส่วนตัวอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความหวาดกลัวและข่มขู่, ธนาคารกว่า 180 แห่งถูกโจมตี และศาสนสถานมากกว่า 300 แห่ง ถูกก่อวินาศกรรมและวางเพลิง
ทางการอิหร่านเชื่อว่า เหตุที่เกิดขึ้นมีการแทรกแซงของต่างชาติ โดยปรากฏหลักฐานในสื่อสังคมออนไลน์ว่า หน่วยสืบราชการลับของอิสราเอล หรือ มอสซาด ได้เข้ามาปฏิบัติการในอิหร่าน นอกจากนี้ผู้นำสหรัฐและอิสราเอลยังใช้ถ้อนคำยุยงให้เกิดความรุนแรงและการก่อการร้าย
รัฐบาลอิหร่านยืนยันสิทธิในการชุมนุมอย่างสันติของประชาชน ที่ได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญและกติการะหว่างประเทศ แต่รัฐบาลอิหร่านก็ไม่อาจจะเพิกเฉยต่อการจลาจลติดอาวุธที่คุกคามความมั่นคงของสาธารณะได้ แม้ว่าการจลาจลจะถูกวางแผนให้ก่อความรุนแรง แต่เจ้าหน้าที่ความอดทนอดกลั้นอย่างสูงสุด และได้ฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยทั่วประเทศแล้ว
ทางการอิหร่านเชื่อว่า เหตุจลาจลที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนการใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในอิหร่าน
เนื่องจากสหรัฐและอิสราเอลล้มเหลวในการโจมตีทางทหารต่ออิหร่านในช่วง “สงคราม12 วัน” เมื่อเดือนมิถุนายน ปีที่แล้ว ปฏิบัติการครั้งนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็น “การโจมตีวันที่ 13” โดยใช้ความไม่พอใจเรื่องเศรษฐกิจมาปลุกปั่นจนเกิดความรุนแรง
ทั้ง ๆ ที่ความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นเพราะมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และชาติตะวันตก ที่ใช้กับอิหร่านอย่างไม่เป็นธรรม
ทูตอิหร่านระบุว่า ขณะนี้สถานการณ์ความไม่สงบถูกควบคุมได้แล้ว รัฐบาลอิหร่านจะยืนหยัดในฐานะประเทศอธิปไตย และจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรและประเทศเพื่อนบ้านของเราเพื่อกำจัดภัยคุกคามใดๆ ต่อประเทศ โดยหากมีการคุกคามใดๆ ก้จะได้รับการตอบโต้ที่รุนแรงเช่นกัน
อิหร่านใช้นิวเคลียร์เพื่อสันติเท่านั้น
ทูตอิหร่านประจำประเทศไทยยังระบุถึง ข้อกล่าวหาของชาติตะวันเรื่องการพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ของหร่าน โดยยืนยันว่าผู้นำสูงสุดของอิหร่านได้มีนโยบายที่ชัดเจนว่า ไม่อนุญาตให้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ เนื่องจากถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับประชาชนและผู้บริสุทธิ์ ซึ่งขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลาม โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านจะใช้ในการผลิตพลังงาน และทางการแพทย์ เช่น รักษาผู้ป่วยมะเร็ง ซึ่งเป็นการใช้งานในเชิงสันติเท่านั้น.