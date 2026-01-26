วิจารณ์คอนเทนต์ “ฉกมือถือ” บน BTS หวั่นสร้างความตื่นตระหนก กระทบภาพลักษณ์ความปลอดภัย

ผู้ใช้โซเชียลแชร์คลิปครีเอเตอร์ทำคอนเทนต์บนสถานี BTS ถูกมองว่าไม่เหมาะสมและเสี่ยงอันตราย ชี้อาจบั่นทอนความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะในสายตานักท่องเที่ยวต่างชาติ
วันนี้ (26 ม.ค.) กำลังเป็นที่ถกเถียงบนโลกออนไลน์ หลังผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งซึ่งเป็นครีเอเตอร์ ได้เผยแพร่คอนเทนต์วิดีโอขณะยืนกดโทรศัพท์บนสถานีรถไฟฟ้า BTS ก่อนจะมีบุคคลเข้ามาใกล้ชิดอย่างกะทันหัน ทำให้เกิดสถานการณ์ที่หลายคนมองว่าเสี่ยงต่ออันตรายและไม่เหมาะสมกับพื้นที่สาธารณะด้านคมนาคม
ผู้โพสต์ต้นทางแสดงความเห็นว่า การทำคอนเทนต์ในลักษณะดังกล่าวไม่เพียงแต่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของระบบขนส่งสาธารณะเท่านั้น แต่ยังอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของประเทศ โดยเฉพาะในมุมมองของชาวต่างชาติที่ใช้บริการรถไฟฟ้าเป็นประจำ
นอกจากนี้ ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าบริเวณดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประจำอยู่ ซึ่งหากปล่อยให้คอนเทนต์ลักษณะนี้แพร่กระจาย อาจทำให้ผู้ใช้บริการรายอื่นเกิดความกังวล และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยในระยะยาว
ผู้โพสต์ยังระบุอีกว่า ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการสร้างคอนเทนต์ที่เน้นความหวาดเสียวหรือยั่วยุในพื้นที่สาธารณะ พร้อมเรียกร้องให้ครีเอเตอร์และผู้ใช้โซเชียลมีเดียตระหนักถึงความเหมาะสม ปรับทัศนคติ และคำนึงถึงความปลอดภัยของส่วนรวมเป็นสำคัญ