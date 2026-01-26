แม่ใจสลาย!! ลูกถูกเด็ก 10 ขวบรุมกระทืบ-รองเท้าตบหน้า ลั่นไม่รับเงินเยียวยา 500 บาท เดินหน้าเอาผิดถึงที่สุด

“ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง” เผยเคสเด็กชายถูกเด็กนักเรียนชั้น ป.4 ทำร้ายร่างกายรุนแรงถึงขั้นใช้ท่อแป๊ปตี คู่กรณีเสนอเงินค่าเยียวยาเพียง 500 บาท ผู้เสียหายปฏิเสธไม่รับ ซัด ผอ.-ผู้ใหญ่บ้านอย่าปล่อยผ่านเพียงเพราะคนทำคือเด็ก
เมื่อวันที่ 25 ม.ค. เพจ “ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง” โพสต์เผยเคสของเด็กชายที่พบร่องรอยบาดแผลฉกรรจ์บนตัว หลังถูกเด็กนักเรียนชั้น ป.4 กระทำการรุนแรง ทั้งใช้เท้ากระทืบ เอารองเท้าตบหน้า และหนักถึงขั้นใช้ท่อแป๊ปตีในห้องน้ำก่อนเตะต่อยซ้ำ
ฝ่ายคู่กรณีพยายามไกล่เกลี่ยโดยเสนอเงินค่าเยียวยาเพียง 500 บาท ซึ่งทางครอบครัวผู้เสียหายปฏิเสธไม่รับพร้อมยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเงิน แต่เป็นเรื่องความรุนแรง
โดยทางเพจ “ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง” ระบุข้อความว่า “เคสนี้มีคนส่งมาให้อ้อเข้าไปช่วยทางครอบครัวของน้อง ได้มีการพูดคุยกันเบื้องต้นกับทางแม่ของเด็ก ทางโรงเรียนและทางผู้ใหญ่บ้านอยากให้ทางแม่รับเงินแล้วจบเรื่องนี้ เพราะอ้างว่าดำเนินคดีไม่ได้เพราะว่าเป็นเด็ก
พรุ่งนี้ทางอ้อจะประสานเจ้าหน้าที่ พมจ.เพื่อให้เข้าไปช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำ และแนะนำกระบวนการดำเนินการในส่วนของคดีความ
อายุแค่ 10 ขวบ แต่พกอาวุธมาโรงเรียน แล้วยังทำร้ายเพื่อนในโรงเรียนขนาดนี้ ทำไม ผอ.และผู้ใหญ่บ้านจะปล่อยผ่าน ไม่ดำเนินการอะไร จะให้เรื่องนี้เงียบไปเพียงเพราะคนกระทำเป็นเยาวชนงั้นหรือ ถ้าเขายังได้รับการปกป้องแบบผิดๆ ไม่อยากจะคิดเลยว่าโตขึ้นกว่านี้เด็กคนนี้จะใช้ความรุนแรงมากขึ้นขนาดไหน”