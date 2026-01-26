สื่อมวลชนอาวุโส สุทธิชัย หยุ่น ลั่น Baby Boomers ทำประเทศล้าหลัง คอร์รัปชันเต็มเมือง เศรษฐกิจติดหล่ม ระบบเส้นสายครองเมือง แข่งขันกับใครไม่ได้ ถามเลือกตั้งครั้งนี้มีความหวังอะไร ชาวเน็ตเสียงแตกมีทั้งหนุนทั้งค้าน
วันนี้ (26 ม.ค.) นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น สื่อมวลชนอาวุโส โพสต์ข้อความระบุว่า "Baby Boomers คือรุ่นล้มเหลว บ้านเมือง พ.ศ.นี้คอร์รัปชันเต็มเมือง เศรษฐกิจติดหล่ม ระบบเส้นสายครองเมือง แข่งขันกับใครไม่ได้ เลือกตั้งครั้งนี้มีความหวังอะไร?"
ด้านชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นทั้งสนับสนุนและคัดค้าน คนที่สนับสนุน เช่น
- เมื่อยังมีชีวิตอยู่ มีโอกาสแก้ไขได้เสมอเริ่มต้นจากการเลือกตั้ง 8 กุมภาฯ นี้…เลือกคนรุ่นใหม่มาดูแลอนาคตลูกหลาน
- เราผู้เป็นคนยุคนั้น ขอใช้สิทธิที่เหลือ เลือกคนรุ่นใหม่ ... เข้ามาบริหารประเทศ คงได้ยืดอกอย่างภูมิใจกับลูกหลานบ้าง
- จริงครับ ถ้ารุ่นเราเก่งประเทศชาติคงไม่มาถึงจุดนี้
ส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยก็มี เช่น
- ถ้าบอกคนเจนนี้ไม่ดี ชั่ว แปลว่าด่าคุณได้สิ เพราะมีสื่อแบบคุณนี่แหละประเทศถึงเป็นแบบนี้ บางทีก่อนมองคนอื่นมองตัวเองก่อนนะ
- ดีชั่วอยู่ที่ตัวคนหรือเปล่า ถ้าจะเหมาทั้งยุค คนยุคก่อนส่วนใหญ่มีคุณธรรมสูง คนแต่ละยุคก็ช่วยสร้างชาติกันมา ตั้งแต่ยังไม่มีอะไร
- เบบี้บูมเมอร์คือยุคทองของไทย เพราะสร้างสาธารณูปโภค โครงสร้าง ถนน ไฟฟ้า ประปา สนามบิน ปิโตรเลียม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
- อย่าเหมารวมค่ะ คนชั่ว คนดี มีทุกเจน
- คุณนักข่าวเองก็อยู่เจน Baby Boomer ใช่ไหมครับ
- คุณสุทธิชัยรุ่นไหนครับ แล้วเป็นคนที่มีบทบาทในสังคมมาตลอด 40 ปี คุณคิดว่าคุณได้ทำอะไรไปบ้าง หรือมีส่วนร่วมอย่างไร
อนึ่ง จากการกำหนดวัยประกอบด้วย
- Greatest Generation หรือ Lost Generation อายุ 99 ปีขึ้นไป
- Silent Gen เกิดปี 2468-2488
- Baby Boomers เกิดปี 2489-2507
- Gen X เกิดปี 2508-2523
- Gen Y เกิดปี 2524-2539
- Gen Z เกิดปี 2540-2555
- Gen Alpha เกิดปี 2555-2567
- Gen Beta เกิดปี 2568 ลงมา