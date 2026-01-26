xs
สุทธิชัย หยุ่น ลั่น Baby Boomers ทำประเทศล้าหลัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สื่อมวลชนอาวุโส สุทธิชัย หยุ่น ลั่น Baby Boomers ทำประเทศล้าหลัง คอร์รัปชันเต็มเมือง เศรษฐกิจติดหล่ม ระบบเส้นสายครองเมือง แข่งขันกับใครไม่ได้ ถามเลือกตั้งครั้งนี้มีความหวังอะไร ชาวเน็ตเสียงแตกมีทั้งหนุนทั้งค้าน

วันนี้ (26 ม.ค.) นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น สื่อมวลชนอาวุโส โพสต์ข้อความระบุว่า "Baby Boomers คือรุ่นล้มเหลว บ้านเมือง พ.ศ.นี้คอร์รัปชันเต็มเมือง เศรษฐกิจติดหล่ม ระบบเส้นสายครองเมือง แข่งขันกับใครไม่ได้ เลือกตั้งครั้งนี้มีความหวังอะไร?"


ด้านชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นทั้งสนับสนุนและคัดค้าน คนที่สนับสนุน เช่น

- เมื่อยังมีชีวิตอยู่ มีโอกาสแก้ไขได้เสมอเริ่มต้นจากการเลือกตั้ง 8 กุมภาฯ นี้…เลือกคนรุ่นใหม่มาดูแลอนาคตลูกหลาน

- เราผู้เป็นคนยุคนั้น ขอใช้สิทธิที่เหลือ เลือกคนรุ่นใหม่ ... เข้ามาบริหารประเทศ คงได้ยืดอกอย่างภูมิใจกับลูกหลานบ้าง

- จริงครับ ถ้ารุ่นเราเก่งประเทศชาติคงไม่มาถึงจุดนี้

ส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยก็มี เช่น

- ถ้าบอกคนเจนนี้ไม่ดี ชั่ว แปลว่าด่าคุณได้สิ เพราะมีสื่อแบบคุณนี่แหละประเทศถึงเป็นแบบนี้ บางทีก่อนมองคนอื่นมองตัวเองก่อนนะ

- ดีชั่วอยู่ที่ตัวคนหรือเปล่า ถ้าจะเหมาทั้งยุค คนยุคก่อนส่วนใหญ่มีคุณธรรมสูง คนแต่ละยุคก็ช่วยสร้างชาติกันมา ตั้งแต่ยังไม่มีอะไร

- เบบี้บูมเมอร์คือยุคทองของไทย เพราะสร้างสาธารณูปโภค โครงสร้าง ถนน ไฟฟ้า ประปา สนามบิน ปิโตรเลียม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว

- อย่าเหมารวมค่ะ คนชั่ว คนดี มีทุกเจน

- คุณนักข่าวเองก็อยู่เจน Baby Boomer ใช่ไหมครับ

- คุณสุทธิชัยรุ่นไหนครับ แล้วเป็นคนที่มีบทบาทในสังคมมาตลอด 40 ปี คุณคิดว่าคุณได้ทำอะไรไปบ้าง หรือมีส่วนร่วมอย่างไร

อนึ่ง จากการกำหนดวัยประกอบด้วย

- Greatest Generation หรือ Lost Generation อายุ 99 ปีขึ้นไป

- Silent Gen เกิดปี 2468-2488

- Baby Boomers เกิดปี 2489-2507

- Gen X เกิดปี 2508-2523

- Gen Y เกิดปี 2524-2539

- Gen Z เกิดปี 2540-2555

- Gen Alpha เกิดปี 2555-2567

- Gen Beta เกิดปี 2568 ลงมา
