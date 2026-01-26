"จะโกนหรือจะยาวต่อ? 'แฟนผี' ตัวตึงเผยความในใจวันที่ 477 ก่อนแมนฯ ยูบุกดับซ่าปืนใหญ่

แฟรงค์ อิลเล็ตต์ แฟนบอลตัวตึงแห่ง The United Strand อัปเดตทรงผมในวันที่ 477 ของชาลเลนจ์ 'ไม่ชนะ 5 นัดรวด ไม่ตัดผม' ล่าสุดยิ้มออกหลังปีศาจแดงบุกสยบอาร์เซนอล 3-2 จ่อคิวเก็บชัยนัดที่ 2 ติดต่อกัน แฟนบอลทั่วโลกลุ้น นัดหน้าเจอฟูแลมจะขยับเข้าใกล้ร้านตัดผมได้อีกก้าวหรือไม่
ยังคงเป็นที่จับตามองสำหรับ "แฟรงค์ อิลเล็ตต์" แฟนบอลพันธุ์แท้ของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จากช่อง "The United Strand" ผู้สร้างมีมความอดทนด้วยการทำชาลเลนจ์ "ไม่ตัดผมจนกว่าทีมรักจะคว้าชัยชนะติดต่อกัน 5 นัด" จนปัจจุบันทรงผมของเขาฟูฟ่องกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวไปแล้ว
ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 ม.ค.ที่ผ่านมา ก่อนเกมบิ๊กแมตช์ที่พลพรรค "ปีศาจแดง" มีคิวบุกไปเยือนอาร์เซนอล เจ้าตัวได้โพสต์คลิปสั้นๆ อัปเดตความรู้สึกในวันที่ 477 ของการทำภารกิจนี้ว่า
"วันที่ 477 ของการไม่ตัดผม จนกว่าแมนฯ ยูไนเต็ดจะชนะ 5 นัดรวด วันนี้ต้องไปเยือนอาร์เซนอล ผมรู้สึกค่อนข้างมั่นใจเลยล่ะ ซึ่งนั่นแหละที่ทำให้ผมแอบกลัวอยู่นิดหน่อย"
ดูเหมือนความมั่นใจปนความกังวลของเขาจะส่งผลดี เพราะผลการแข่งขันจบลงด้วยชัยชนะอันล้ำค่าของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่บุกไปล้มจ่าฝูงอย่างอาร์เซนอลถึงถิ่น 3-2 โดยได้ประตูชัยจาก มาเธอุส คุนญา
ชัยชนะนัดนี้ทำให้ปีศาจแดงเก็บชัยชนะติดต่อกันเป็นนัดที่สองแล้ว ส่งผลให้แฟนๆ เริ่มกลับมาลุ้นกันอีกครั้งว่าแฟรงค์จะได้เดินเข้าร้านตัดผมในเร็วๆ นี้หรือไม่ โดยด่านต่อไปพวกเขาจะกลับมาเปิดบ้านรับการมาเยือนของ ฟูแลม ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้