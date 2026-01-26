ทารก 6 เดือนดับ หลังแม่ฝืนป้อนกล้วยบดทั้งที่ลูกคายทิ้ง หมอเตือน "อย่าเอาชีวิตลูกไปเสี่ยงกับโอกาสแค่ 1%"

สะเทือนใจ! ทารกวัยเพียง 6 เดือนเสียชีวิตหลังครอบครัวฝืนป้อนกล้วยบดทั้งที่ลูกพยายามคายออก เพจบุคลากรทางการแพทย์ "Remrin" ออกโรงเตือนสติ เด็กต่ำกว่า 6 เดือน ระบบร่างกายยังไม่พร้อมเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต
วันนี้ (26 ม.ค.) เพจ “Remrin” ซึ่งเจ้าของเพจเป็นบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ได้ออกมาแชร์เคสนี้ น้องวัย 6 เดือนเสียชีวิตหลังครอบครัวป้อนกล้วยบด ก่อนหน้านี้มีคนเตือน แต่ไม่ฟังลงคลิปป้อนข้าวให้น้อง เด็กพยายามคายออก แม่พยายามดันข้าวเข้าไปในปากอีก ตอนนี้น้องเสียชีวิตแล้ว
โดยทางเพจระบุข้อความว่า "นั่นไงว่าละ
แต่ก็นั่นแหละ ความยากของการเตือนคือการแพทย์เป็นเรื่องของโอกาสครับ มันไม่ได้เกิดกับทุกเคส มันเลยมีพวกที่รอดออกมาเถียงว่าฉันก็โดนเลี้ยงมางี้ไม่เห็นเป็นไรเลย
คือโอกาสมันไม่ได้มากหรอก แบบป้อนข้าวเด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน สิบคน อาจจะมีไม่รอดแค่คนเดียว ที่เหลืออีก 9 คนก็จะมาเถียงหมอ และทำต่อไป แต่คนมีการศึกษาจะฉุกคิดก่อนแล้ว ว่าเราจะเอาลูกไปเสี่ยงทำไม ต่อให้ทำแล้วมีโอกาสเสียชีวิตแค่ 1% ก็เลือกไม่ทำยังดีซะกว่า แต่เคสนี้เสริมความเสี่ยงหลายเรื่องเลย ทั้งป้อนข้าวในเด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน ทั้งป้อนในท่านอน ทั้งพยายามยัดข้าวใส่ปากเด็กต่อเนื่องจนสำลักแล้วสำลักอีก แกร่งแค่ไหนอยู่กับแม่ที่เพิ่มความเสี่ยงให้หลายชั้นขนาดนี้แบบนี้ก็ไม่ไหวแหละ
เหมือนกรณีที่เตือนว่าอย่ากินหมูดิบ เดี๋ยวติดเชื้อไข้หูดับนะ แต่ในความเป็นจริงโอกาสติดเชื้อนี้มันไม่ได้มากขนาดนั้น บางคนโชคดีกินต่อเนื่อง 10 ปี ยังไม่เป็นไรก็มีครับ แต่นั่นแหละ แม้โอกาสมันไม่ได้เยอะ แต่ก็อยากให้ฉุกคิดว่า ถ้าวันหนึ่งกลายเป็นเราที่โชคไม่ดี แล้วติดเชื้อล่ะ มันคุ้มค่ากับความอยากกินไหม
หรือกรณีที่บอกว่าสูบบุหรี่ ดื่มเหล้าแล้ว เสี่ยงมะเร็ง ทำลายสุขภาพ อายุสั้น ทรมานตอนแก่ แต่คนที่สูบบุหรี่หนักแล้วอายุถึง 100 ปีก็มีครับ แต่ถ้าเทียบกับคนที่ดูแลสุขภาพ ออกกำลังกายมาตลอด โอกาสที่คนสูบบุหรี่ ดื่มเหล้าหนัก มีอายุถึง 100 นั้น น้อยกว่ามาก แต่นั่นแหละ การแพทย์คือโอกาส และสถิติ งานวิจัยบอกชัดเจนว่าอะไรควรและไม่ควร เราดูที่จำนวนเคสแล้วคิดเป็น % อีกที แล้วจึงเอาข้อมูลมาแนะนำต่อ มันไม่มีอะไร 100% แต่เราเลือกจะทำหรือไม่เพื่อลดความเสี่ยงได้ตามข้อมูลที่ถูกต้อง ถ้าดื้อไม่เชื่อแบบนี้วันหนึ่งคุณทำแล้วอาจจะไม่ได้โชคดีแบบนั้นก็ได้ คุณสามารถเลี่ยงได้แต่ต้นนะ"