หายไปไหน? "เทพไท" จับโป๊ะ ภูมิใจไทยเมินชู “อรรถพล” หาเสียง ชี้ผลงานอาจไม่เข้าตา

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊กตั้งปมสงสัยกลยุทธ์หาเสียงพรรคภูมิใจไทยโค้งสุดท้าย หลังพบชื่อ ‘อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์’ รมว.พลังงาน หายไปจากสื่อโฆษณาพรรคอย่างมีนัยสำคัญ ตั้งข้อสังเกตผลงานอาจสู้คู่แข่งไม่ได้ พร้อมติงปมส่งคนไม่ใช่แคนดิเดตนายกฯ ขึ้นเวทีประชันวิสัยทัศน์ ชี้เป็นการเอาเปรียบเพื่อนร่วมสนามเลือกตั้ง
วันนี้ (26 ม.ค.) นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช ออกมาโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กตั้งข้อสังเกตถึงทิศทางการหาเสียงของพรรคภูมิใจไทย ในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง หลังพรรคภูมิใจไทยชูนายสีหศักดิ์และนางศุภจีเป็นจุดขายเรียกคะแนนอนุรักษนิยม แต่กลับ "ซ่อน" ชื่อ อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ออกจากการโฆษณา ท่ามกลางการวิจารณ์เรื่องผลงานกระทรวงพลังงานและความเหมาะสมของตัวแทนบนเวทีดีเบต ทั้งนี้ นายเทพไทได้ระบุข้อความว่า
"อรรถพล หายไปไหน???
ผมเห็นข่าวนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่หาเสียงในจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้กับผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยหลายเขต เป็นเรื่องที่น่ายินดี เมื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยที่มีเพียง 2 คน คือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล และนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เท่านั้น
ส่วนอีก 2 คน คือ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส และนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ซึ่งได้ปฏิเสธการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหลังจากนายอนุทินเคยประกาศว่าจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้กับพรรคภูมิใจไทย แต่ยังรักษาน้ำใจยินยอมเป็นทีมบริหารให้กับพรรคภูมิใจไทยอีก หากพรรคภูมิใจไทยกลับมาเป็นรัฐบาลอีก
ซึ่งพรรคภูมิใจไทยได้ใช้นางศุภจีเป็นจุดขายในการหาเสียงให้กับคนกรุงเทพฯ เพื่อหวังดึงคะแนนเสียงจากชนชั้นกลาง และกลุ่มอนุรักษนิยมบางส่วน โดยออกแคมเปญรักลุงตู่รักลุงหนูด้วย ทั้งที่ทีมบริหารจากบุคคลภายนอกที่ได้เชิญมาร่วมรัฐบาลของนายอนุทินมีทั้งหมด 4 คน คือนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
แต่ที่น่าแปลกใจ ทำไมพรรคภูมิใจไทยจึงนำเอา 3 คนมาโฆษณาหาเสียง เป็นจุดขายให้กับพรรคภูมิใจไทย ยกเว้นนายอรรถพลเพียงคนเดียวที่หายสาบสูญจากการโฆษณาหาเสียงของพรรคภูมิใจไทย หรืออาจจะเป็นเพราะว่าผลงานในกระทรวงพลังงานไม่โดดเด่นเพียงพอ สู้นายพีรพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไม่ได้ จึงไม่กล้าออกมานำเสนอหาเสียงกับประชาชน และพยายามใช้ชื่อของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์เป็นหลัก พร้อมโปรโมตและโฆษณาอย่างเต็มที่
ส่วนนายเอกนิติก็ออกอาการเก็บตัว นานๆครั้งกว่าจะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน และนายสีหศักดิ์เองแม้ว่าจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตัวจริง ก็เคยเสียรังวัดตอนขึ้นเวทีดีเบตเรื่อง MOU 43 MOU 44 ที่มีความเห็นขัดแย้งกับจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยมาแล้ว
ดังนั้น พรรคภูมิใจไทยจะมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียง 2 คนเท่านั้น การที่ใช้บทบาทของนายสีหศักดิ์ออกเดินสายหาเสียงเป็นเรื่องที่ถูกต้อง เพราะบุคคลอื่นไม่ใช่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค จะใช้เป็นตัวแทนพรรค ขึ้นเวทีดีเบตประชันวิสัยทัศน์กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคอื่นๆ เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม และเป็นการเอาเปรียบพรรคอื่นๆ ที่ส่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในบัญชีขึ้นดีเบต"