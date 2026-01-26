กรมทางหลวงชนบทแจงปมไฟไหม้ตอม่อสะพานภูมิพล ย้ำโครงสร้างยังแข็งแรง ค่าเสียหายไม่สูงตามข่าวลือ

กรมทางหลวงชนบทออกโรงชี้แจงหลังโซเชียลฯ แชร์ข้อมูลเหตุไฟไหม้ตอม่อสะพานภูมิพล อ้างค่าเสียหายพุ่ง 15 ล้านบาท ยืนยันคอนกรีตเสียหายเฉพาะผิว ไม่กระทบโครงสร้างหลัก และมูลค่าซ่อมยังไม่สูงตามที่ปรากฏในข่าว
จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับเหตุไฟไหม้บริเวณตอม่อสะพานภูมิพล โดยมีการอ้างคำบอกเล่าจากผู้ให้บริการเครนที่เข้าซ่อมแซม ระบุว่าผู้ปกครองของเด็กที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด ขณะนี้อยู่ระหว่างการคุมขัง และประเมินความเสียหายสูงถึง 15 ล้านบาท รวมถึงค่าเช่าเครนขนาด 30 ตัน วันละ 13,000 บาท และความเสียหายของสเตรงปูนด้านล่างที่ถูกไฟไหม้ไปถึง 2 ใน 3 นั้น
ล่าสุด กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง โดยระบุว่า คอนกรีตบริเวณตอม่อสะพานได้รับความเสียหายเพียงบางส่วน เฉพาะผิวที่ถูกไฟไหม้เท่านั้น เมื่อกระเทาะผิวที่เสียหายออกแล้ว พบว่าเนื้อคอนกรีตภายในยังคงมีกำลังอัดเป็นไปตามที่ออกแบบไว้
ทั้งนี้ โครงสร้างสะพานยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติ ไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของสะพานแต่อย่างใด
ในส่วนของผู้กระทำความผิด ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการทางกฎหมายตามระเบียบ ส่วนมูลค่าความเสียหายและค่าซ่อมแซม กรมทางหลวงชนบทระบุว่าไม่ได้มีมูลค่าสูงตามที่ปรากฏในข่าวหรือในกระแสโซเชียล และขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการประเมินราคาอย่างเป็นทางการ พร้อมเตรียมเข้าดำเนินการซ่อมแซมต่อไป