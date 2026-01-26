เปิดแผนล้างสมอง! อดีตศิษย์ก้นกุฏิ "อาจารย์สายลี้ภัย" แฉยับขบวนการแทรกซึมเยาวชน ชี้ "อำมหิตยิ่งกว่าในหนัง"

"อาจารย์อัจฉราวดี" จับมืออดีตนิสิตพยานปากสำคัญ ลูกศิษย์คนสนิทอาจารย์สายลี้ภัย ม.112 ร่วมตีแผ่กระบวนการล้างสมองเยาวชนไทยแบบถอนรากถอนโคน เผยเบื้องหลังเกมอำมหิตที่ใช้ Propaganda ปลูกฝังความชิงชัง หวังเปลี่ยนโครงสร้างประเทศ ผู้เข้าฟังลั่นถึงเวลาผู้รักชาติแสดงพลังปกป้องแผ่นดิน
เมื่อวันที่ 25 ม.ค. อ.อัจฉราวดี วงศ์สกล วิปัสสนาจารย์ผู้ก่อตั้งสายธรรมเตโชวิปัสสนา ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึง งานเสวนา “ป้องกันเยาวชนไม่ให้ถูกล้างสมอง เพื่อคุ้มครองอนาคต” โดยมีไฮไลต์สำคัญคือการเปิดตัว "อดีตนิสิต" ซึ่งเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดของอาจารย์สายลี้ภัยคดี ม.112 มาเป็นพยานบุคคลตีแผ่ความจริง โดย อ.อัจฉราวดี ได้ระบุข้อความว่า
"“นี่มันยิ่งกว่าในหนัง ไม่อยากจะเชื่อว่ามีแบบนี้จริงๆ มันน่ากลัวมากๆ”
งานเสวนา “ป้องกันเยาวชนไม่ให้ถูกล้างสมอง เพื่อคุ้มครองอนาคต” ที่จัดขึ้นในช่วงเช้าวันที่ 25 มกราคม ’69 ที่ รร.จัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย
ภายในงานมีผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาอย่างเนืองแน่นจากหลายพื้นที่ ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ที่ให้ความสนใจและมีความห่วงใยต่อชาติบ้านเมือง ทั้งผู้ปกครอง ครอบครัว คนรุ่นใหม่ และกลุ่มธรรมศาสตร์พิทักษ์ธรรมก็มาร่วมฟังการเสวนาครั้งนี้เช่นกัน
เนื่องด้วยการเปิดตัวอดีตนิสิต ผู้เป็นศิษย์ก้นกุฏิ อาจารย์ใจ อึ๊งภากรณ์ ที่ลี้ภัยคดีม.112 อาจกระทบชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงาน จึงได้วางกฎไม่ให้มีการถ่ายภาพอดีตนิสิต โดยอาจารย์อัจฉราวดีกล่าวว่า
“เรามีเยาวชนมากมายที่ชีวิตพังทลาย บางคนต้องติดคุก บางคนถึงตาย ขออย่าให้ผู้ที่เสียสละมาเผยความจริงเพื่อช่วยชาติครั้งนี้ต้องประสบชะตากรรมเดียวกัน จึงขอความกรุณางดการถ่ายภาพอดีตนิสิตผู้นี้”
ตลอดเวลา 3 ชั่วโมงเต็ม ที่เนื้อหาของการพูดคุยดำเนินไปอย่างเข้มข้น เป็นการตีแผ่กระบวนการความคิด การเลือกเป้าหมาย การแทรกซึมแล้วล้างสมองแบบตีถึงราก และโค้ชเยาวชนชี้ทางแก้ไข โดยอ.อัจฉราวดี ตอบคำถามแก้วาทกรรมที่เยาวชนถูกเสี้ยมให้ชิงชังสถาบัน ไปจนถึงเงื่อนปมที่ฝั่งหมายเปลี่ยนโครงสร้างประเทศนำมาใช้ในการ Properganda หรือปลุกปั่นอย่างทะลุปรุโปร่ง ผู้ร่วมงานท่านหนึ่งกล่าวว่า “ให้เต็ม 10 ไม่มีตรงไหนให้หัก”
เสียงตอบรับจากการเปิดโปงขบวนการล้างสมอง เล่ห์เหลี่ยมอำมหิตในมุมที่หลายท่านอาจไม่เคยรู้มาก่อน ทำให้ทั้งห้องประชุมกล่าวเป็นทำนองเดียวกันว่า..
“เปิดโลกมาก น้องต้องอยู่ช่วยท่านอาจารย์ ต้องสุขภาพแข็งแรงไปนานๆ นะคะ พี่จะร่วมสู้ไปด้วยกัน”
“ตั้งใจพาครอบครัวมาทั้งหมด บอกเลยว่าคิดไม่ผิด”
“ดีใจที่มีอาจารย์ธรรมะออกมาสู้เพื่อชาติ ไม่มีใครออกกล้าออกมาตีแผ่อย่างนี้”
“พวกพี่เห็นแล้วว่าวันนี้ประเทศมีความหวัง อยากให้ลูกชายได้ฟังจากปากตัวจริง”
“ตอบคำถามได้แทงใจมาก บางอย่างไม่รู้จะอธิบายยังไง ขอบคุณที่กล้าออกมา”
“ยิ่งกว่าเลือดเย็น นี่คือเกมอำมหิตจริงๆ”
ในยุคที่คนชั่วไม่เคยเงียบเสียง แต่ความดีกลับถูกบดบัง ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ผู้รักชาติทุกท่านต้องออกมาแสดงพลังเพื่อรักษาแผ่นดิน