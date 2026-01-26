"หมอเหรียญทอง" ลั่นยอมเสียสละความรู้สึกส่วนตัว เลือกผู้สมัคร ส.ส.แบบ "จำใจ" เพื่อเอกราช-อธิปไตยชาติ

"หมอเหรียญทอง" เปิดใจเบื้องหลังการตัดสินใจเลือกตั้งปี 69 ประกาศยอม "จำใจ" เลือก ส.ส.เขตจากพรรคที่ผลงานไม่เข้าตา เพื่อเป้าหมายใหญ่คือการได้นายกรัฐมนตรีที่เหมาะสมกับสถานการณ์บ้านเมือง ชูประเด็นความมั่นคงและอธิปไตยชาติเป็นตัวตั้ง พร้อมเผยยุทธศาสตร์แยกพรรคแยกคน ยอมฝืนความรู้สึกส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมตามรอยอดีต
เมื่อวันที่ 24 ม.ค. พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงเจตนารมณ์ในการเลือกตั้ง โดยเน้น "การยอมเสียสละความรู้สึกส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม" โดย "หมอเหรียญทอง" ยอมเลือก ส.ส. เขตแบบฝืนใจเพื่อหวังผลให้ได้นายกฯ ที่เด่นด้านความมั่นคง แต่เลือกพรรคที่รักด้วยความเต็มใจ และประกาศพร้อมอาสาเข้ามาล้างบางความล้มเหลวในระบบ สปสช.หากมีโอกาส โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"ผมจำใจเลือกผู้สมัคร ส.ส.เขตจากพรรคหนึ่งที่ผมประเมินว่าหัวหน้าพรรคคนนี้เหมาะสมกับสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ที่สุด โดยเฉพาะปัญหาความมั่นคง เอกราชและอธิปไตยของชาติ เช่นเดียวกับที่ผมเคยจำใจเลือก สิระ เจนจาคะ เพื่อไปสนับสนุนลุงตู่ ถึงแม้ สิระ เจนจาคะ จะบุกรุก หมิ่นประมาท ฟ้องร้องคดีอาญาผมสารพัด ผมก็ไม่เสียใจ เพราะผมถือว่าผมได้ลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีตามที่ผมต้องการผ่านการจำใจเลือกสิระแล้ว ครั้งนี้ก็เช่นกัน ทั้งๆ ที่ รมว.สธ.จากพรรคนี้จะไม่ได้เรื่อง ไม่สามารถแก้ปัญหาระบบบัตรทองให้แก่ผู้ป่วยและหน่วยบริการจากการบริหารงานที่ล้มเหลวของ สปสช.ได้ ผมก็ยังจำใจเลือกเพื่อให้ได้นายกรัฐมนตรีที่เหมาะสมกับสถานการณ์บ้านเมือง โดยเฉพาะปัญหาความมั่นคง เอกราชและอธิปไตยของชาติ
แต่ผมจะเลือกอีกพรรคหนึ่งที่ไม่ส่งผู้สมัคร ส.ส.เขตในเขตที่ผมอยู่ ผมตั้งใจ เต็มใจ สุขใจ ทั้งๆ ที่อาจเป็นความหวังลมๆ แล้งๆ แต่ผมถือว่าได้ส่งเสริมคนดีในความเห็นส่วนตัวของผม และผมได้ปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทของพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลมหาราชแล้ว
หากนักการเมืองคนนี้มีวาสนาได้เป็นรัฐบาลร่วมกับพรรคการเมืองที่มีหัวหน้าพรรคที่เหมาะสมกับสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ และมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขระบบบัตรทอง ผมจะช่วยเหลืออย่างสุดกำลังโดยไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งจากรัฐบาล ทั้งนี้เพื่อช่วยผู้ป่วยบัตรทองและหน่วยบริการในระบบบัตรทองที่เดือดร้อนจากความล้มเหลวของ สปสช.
หากมีผมร่วมในการปฏิรูป สปสช. ผมกล้าโม้ได้ว่า เด็ดขาด เห็นผลเป็นรูปธรรม น้องๆ 'หลิว จง อวี้' มือปราบของ สี จิ้น ผิง...ประชาชนคงได้เห็นการถลกหนังเหี้ยตัวเป็นๆ หลายตัวก็แล้วกัน...ฝันหลังตื่นเช้าครับ
พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา
ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ
24 ม.ค.69 เวลา 9.02 น.
หมายเหตุ ผมมีอดีตที่ชายแดน อ.เชียงคำ จ.พะเยา มีนามข่ายแพทย์อาสาในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทางอากาศว่า 'พะเยา 006' เบอร์ของผม คือ 006 แต่ไม่มีให้ท่านเลือกในวันที่ 8 ก.พ. 69 กันนะครับ"