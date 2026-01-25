เผยเหตุไฟไหม้ตอม่อสะพานภูมิพลพังยับประเมินค่าเสียหาย 15 ล้าน เด็ก 10-12 ขวบเล่นประทัด พ่อแม่รับกรรม

อุทาหรณ์ราคาแพง! โซเชียลฯ เผยเบื้องหลังไฟไหม้ตอม่อสะพานดัง ทำปูนเสียหายหนัก คาดมูลค่ากว่า 15 ล้านบาท พ่อแม่อาจต้องรับผิด หลังเด็กเล่นประทัดยิงย้อนท่อจนไฟลุกกลางเมือง
จากกรณีเหตุไฟไหม้จากโคนเสาตอม่อสะพานภูมิพล 2 ฝั่งปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เมื่อช่วงค่ำวันที่ 15 มกราคม 69 ที่ผ่านมา ก่อนที่ไฟจะลุกลามติดท่อยางระบายน้ำของโครงสร้างสะพาน จนทำให้มีแสงเพลิงรุนแรงและไฟลุกลามขึ้นที่สูงติดใต้คานสะพานด้านบน ซึ่งมีความสูงกว่า 50 เมตร เจ้าหน้าที่ต้องประสานขอรถดับเพลิงแบบรถกระเช้ายกสูงขึ้นไปฉีดน้ำด้านบน เพื่อดับเพลิงในครั้งนี้ โดยใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง เพลิงจึงสงบ
เวลาต่อมา นายเรวัฒน์ สุขขำ ผอ.หมวดสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม ได้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมวิศวกรยืนยันว่าสะพานยังใช้งานได้ปกติไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างแต่อย่างใด
ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 ม.ค.ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Nattawut Arttraprasit โพสต์ถึงเรื่องราวนี้ว่า
ยังจำเหตุการณ์นี้กันได้มั้ยครับผ่านมาเร็วๆนี้
ที่ไฟไหม้ตอม่อสะพานภูมิพล
ภาพความเสียหาย หลังจากเกิดเหตุ
สรุป เรื่องราว จากคำบอกเล่าของ ผู้ให้บริการเครนที่มาซ่อมแซม
1.) เด็กอายุ 10-12 เล่นประทัดชนิดท่อยิงออกแล้วยิงย้อนเข้าท่อ เป็นเด็กแถวนั้น
2.) พ่อแม่เด็ก ต้องรับผิดชอบเต็มๆตอนนี้อยู่ระหว่างคุมขัง
3.) ค่าเสียหาย คาดการณ์ 15 ล้าน ค่าเครนขนาด 30 ตัน วันละ 13,000 บาท/วัน
4.) ความแข็งแรงปูนด้านล่างที่โดนไฟไหม้ มีการเปลี่ยนแปลง(จากคำบอกเล่าของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์โดยที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญ)
5.) สีดำที่เห็น นั่นคือล้างแล้ว ถ้าจะออกให้หมดต้องขัดผิวปูนใหม่ หมด
ทุกอย่างเกิดจากความคึกคะนองล้วนล้วน
ถ้าเป็นตามกฏหมาย
พ่อแม่อาจจะต้องมารับผิดชอบแทน
ดีที่ไม่ต้องรื้อโครงสร้างปิดสะพาน
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลที่ได้คุยแลกเปลี่ยนกับผู้ที่อยู่ ณ จุดเกิดเหตุ