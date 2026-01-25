ทบ.ยันไม่มีข้อมูลกัมพูชาปรับกำลังประชิดชายแดน พร้อมย้ำไร้เหตุปะทะที่อุบลฯ

ทบ.แจงยังไม่มีข้อมูล หลังเฟซบุ๊กเพจแห่งหนึ่งโพสต์ระบุกัมพูชาปรับกำลังประชิดชายแดน ย้ำยังไม่มีรายงานเข้ามา หลังมีการแชร์ข้อความผ่านไลน์อ้างมีปะทะชายแดน จ.อุบลฯ
วันนี้(25 ม.ค.) จากกรณีที่มีเพจ “Thai Army ทหารไทย” โพสต์ข้อความระบุว่า กัมพูชา อพยพอีกแล้ว รวมทั้งมีการโพสต์ข้อความว่า “ทหารกัมพูชาปรับกำลังประชิดชายแดนรอบวางทุ่นใหม่อีกเพียบรอบ 3 ไม่ต้องห่วงมาแน่”
ล่าสุด พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ชี้แจงว่า ยังไม่ได้รับข้อมูล ปกติหากมีข้อมูลสำคัญอะไรที่ควรสื่อสารสังคม เราจะแจ้งให้ทราบ
ขณะที่แหล่งข่าวกระทรวงกลาโหม ยืนยันเช่นเดียวกันว่า ยังไม่ได้รับรายงานในเรื่องนี้
พร้อมกันนี้ พ.อ.ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก ชี้แจงกรณีการส่งข้อความทางไลน์อ้างมีเหตุปะทะชายแดน จ.อุบลราชธานี ว่า “ยังไม่มีการรายงานเข้ามา ขอให้ติดตามข่าวสารจากช่องทางทางการเพื่อให้ได้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง”