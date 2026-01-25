เพจดังเผยเหยื่อเพิ่มปมพฤติกรรมไม่เหมาะสม “ทนายแก้ว” ยันภาพจริงแต่เป็นอดีต ก่อนขอหยุดนำเสนอประเด็น

เพจ CSI LA เปิดเผยข้อมูลจากผู้เสียหายหลายราย อ้างพฤติกรรมเข้าหาผู้หญิงในลักษณะซ้ำ ๆ พร้อมภาพประกอบที่ยืนยันว่าเป็นภาพจริงจากอดีต ไม่ได้สร้างด้วย AI ก่อนทนายความอีกฝ่ายติดต่อขอให้ยุติการนำเสนอเรื่องนี้
วันนี้ (25 ม.ค.) เพจ “CSI LA” ได้เผยแพร่ข้อมูลและภาพประกอบที่อ้างว่าเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมส่วนตัวของบุคคลที่ถูกระบุว่าเป็น “ทนายแก้ว” โดยระบุว่าเป็นหลักฐานส่วนหนึ่งที่ได้รับจากผู้เสียหายหลายราย ซึ่งเข้ามาให้ข้อมูลในลักษณะใกล้เคียงกัน
ทางเพจระบุว่า ข้อมูลและภาพที่นำเสนอเป็น ภาพจริงที่เกิดขึ้นในอดีต ได้รับการยืนยันจากผู้ส่งว่า ไม่ใช่ภาพหรือข้อมูลที่สร้างขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และไม่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี แต่เป็นภาพที่ส่งให้เหยื่อซึ่งเป็นผู้ใหญ่
นอกจากนี้ เพจยังเผยแพร่ข้อความจากเหยื่ออีกรายหนึ่ง ซึ่งอธิบายถึงพฤติกรรมที่พบว่ามีรูปแบบคล้ายคลึงกัน อาทิ การทักติดต่อผ่านโซเชียลหลายแพลตฟอร์ม การขอช่องทางสื่อสารส่วนตัว ส่งสติกเกอร์หรือข้อความเชิงสนิทสนม รายงานกิจวัตรประจำวัน และหากได้รับการตอบรับ จะมีการยกระดับความใกล้ชิดมากขึ้น รวมถึงการนัดพบ
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดเพจ CSI LA ได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติม ระบุว่า ทนายแก้วได้ให้ทนายความอีกท่านหนึ่งติดต่อมายังเพจ และยอมรับว่า ภาพที่เพจนำเสนอเป็นภาพจริงที่เกิดขึ้นในอดีต ไม่ใช่ AI พร้อมทั้งขอให้เพจ หยุดนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทนายแก้วไว้เพียงเท่านี้
ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวยังคงอยู่ในความสนใจของสังคม โดยเพจยืนยันว่าการนำเสนอที่ผ่านมาเป็นไปเพื่อสะท้อนข้อมูลจากผู้เสียหาย และเปิดพื้นที่ให้สังคมพิจารณาอย่างรอบคอบต่อพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้อื่น