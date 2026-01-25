เชื่อธนาธรรวยแล้วไม่โกง

ชาวเน็ตแห่แชร์คำพูด ดิว วีรวัฒน์ ลูกชาย สุวรรณ วลัยเสถียร เชื่อ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ รวยแล้วไม่โกง แต่ก็มีอีกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่ต่างจากทักษิณ ชินวัตร
วันนี้ (25 ม.ค.) บนโซเชียลฯ แชร์อินโฟกราฟิกเพจที่ชื่อว่า INSIDEVOICE อ้างคำพูดของดิว วีรวัฒน์ วลัยเสถียร บุตรชายของ ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร นักลงทุนชื่อดัง จากรายการ FUTURE OF THAILAND ระบุว่า "ต้องคิดว่าทำไมคนอย่างเขา (ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน) คน Level เขาถึงลงมาทำเรื่องนี้ (มาเล่นการเมือง) คิดว่าเขาอยากคอร์รัปชันเหรอ? ไม่จำเป็นต้องคอร์รัปชันหรอก ธนาธรอะรวยจะตาย เผลอๆ คอร์รัปชันยังไม่ได้เงินเท่าตอนนี้เลย"
ด้านชาวเน็ตชื่นชมนายธนาธร แต่อีกส่วนหนึ่งเห็นแย้ง เช่น เฟซบุ๊ก "ซุปตาร์ เกรียน ร่างสอง" ระบุว่า "ผมเคารพความคิดเห็นของคุณดิวนะ แต่ตรรกะแบบนี้มันใช้ไม่ได้ เพราะคุณบอกว่าธนาธรรวยแล้วเขาไม่โกงหรอก ต้องคิดว่าทำไมคนระดับนี้ คือทำไมคนระดับธนาธรจึงต้องลงมาเล่นการเมือง
คือต้องบอกก่อนว่ารวยแล้วไม่โกง อันนี้ผิดครับ ยกตัวอย่างอดีตนายกฯ อย่างทักษิณ (ชินวัตร) ที่รวยแล้วแต่มีคดีทุจริตคอร์รัปชันเพียบ เพราะฉะนั้นความเชื่อแบบนี้จึงใช้ไม่ได้ และรูปแบบการคอร์รัปชันในลักษณะนี้ยังคงมีต่อไป ไม่ว่าจะรวยหรือไม่รวยมันก็สามารถทำได้หมด เพราะของแบบนี้มันอยู่ที่สันดานและจิตสำนึกครับ
อันแรกนี่ผิด
ส่วนเรื่องคนระดับนี้ ก็คือคนระดับธนาธรมาเล่นการเมืองทำไม คุณดิวพูดลักษณะนี้ก็คงคิดว่าเขาอยากจะช่วยคนไทยหรือทำให้คนไทยนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้น ส่วนผมที่ติดตามมาตั้งแต่แรกมองว่าไม่ใช่เลย
จุดเริ่มการเมืองของธนาธรมันเกิดจากความเกลียดชังและความเคียดแค้น เพราะแรกเริ่มเขาไม่ได้พูดถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย เขาไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านี้ ก่อนจะลงมาเล่นการเมืองแบบเต็มตัวนั้น พฤติกรรมส่วนใหญ่มีแต่การวิพากษ์วิจารณ์สถาบัน การด้อยค่าสิ่งที่สถาบันนั้นสร้างไว้ ทำทุกอย่างให้สถาบันดูแย่ แค่เลี่ยงบาลีไม่ให้ขัดกับข้อกฎหมาย ทั้งธนาธรและทีมงานจะมีพฤติกรรมที่คล้ายกันหมด ไม่งั้นจะชูเรื่องยกเลิก 112 มาตั้งแต่แรกทำไม จะประกาศว่าจะปฏิรูปสถาบันไปทำไมถ้าอยากจะทำให้ชีวิตคนไทยดีขึ้น เพราะมันไม่เกี่ยวกันเลยครับ
เจตจำนงในทางการเมืองของธนาธรแค่อยากเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเท่านั้น ส่วนเรื่องชีวิตคนไทยเป็นเรื่องรอง หรืออาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญเลย ไม่อย่างนั้นคงได้ทำงานเป็นรัฐบาลไปนานแล้ว ไม่มัวติดเรื่อง 112 หรอกนะ และตอนนี้มันเป็นช่วงสำคัญในการหาเสียง ก็เลยพยายามพูดและทำทุกอย่างให้ตัวเองนั้นได้คะแนนให้มากที่สุด แต่ในมุมผมนั้น 7-8 ปีที่ผ่านมามันควรจะพิสูจน์ได้แล้วว่าธนาธรอยากทำงานเพื่อคนไทยจริงหรือเปล่า ซึ่งคำตอบก็เห็นกันมาแล้วครับ
อีกอย่าง คำว่า "คนระดับธนาธร" ผมมองว่าเป็นการยกย่องคนคนนี้มากเกินไปครับ เพราะแนวคิดโคตรไม่มีระดับ ตื้นเขิน ไร้สติปัญญา เพราะทุกปัญหาที่ประเทศไทยเคยพบเจอนั้นธนาธรไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้ โดยเฉพาะวิสัยทัศน์ที่เปล่งวาจาออกมาในทุกครั้ง ตะกุกตะกัก ด้นแบบมั่วๆไปเรื่อย ล่าสุดสีดาลุยไฟ เป็นไงครับ
สำหรับผมนั้น หากเอาธนาธรไปเปรียบเทียบกับนักการเมืองหลายคนในตอนนี้ ผมบอกเลยว่ารั้งท้ายครับ ถ้าสอบก็สอบตก เพราะแนวคิดแย่ ฝีมือไม่มี มือไม่ถึง งานเล็กงานน้อยยังทำอะไรไม่สำเร็จ ไม่ต้องถึงเรื่องระดับประเทศหรอก
ผมไม่ได้ด้อยค่า ผมไม่ได้ดูถูก แต่เมื่อเห็นกันมานานก็ต้องย้อนถามกลับไปว่าธนาธรทำเรื่องอะไรสำเร็จไปบ้างตั้งแต่ลงมายุ่งกับการเมือง ทำอะไรบ้างที่รู้สึกว่าชีวิตคนไทยนั้นดีขึ้น
สิ่งที่โดดเด่นเป็นสง่าในตัวธนาธรมีเรื่องเดียวครับ คือการพูดด้อยค่าคนอื่นแบบเลื่อนลอย ทุกครั้งที่พูดต้องมีตัวร้ายตัวชั่วเป็นสิ่งรองรับคำพูดของตัวเองอยู่ตลอดเวลา ไม่ได้โดดเด่นเพราะผลงานหรือการกระทำที่จับต้องได้ ไม่มีครับ
คนอย่างธนาธรและคนในพรรค แทบทุกคนจะมีสิ่งที่เหมือนกันและมี DNA เดียวกัน คือ...ฝีมืออย่างกาก แต่ฝีปากโคตรสุด
มีแค่นี้แหละ"