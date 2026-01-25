ฮือฮา! โรงแรมดังในภูเก็ตจ่ายเซอร์วิสชาร์จพนักงานปลายปีสูงกว่าแสนบาท

หลังโลกออนไลน์แชร์ข่าวโรงแรมดังในจังหวัดภูเก็ตจ่ายเซอร์วิสชาร์จพนักงานปลายปีสูงกว่าแสนบาท ล่าสุดมีการเปิดเผยตัวเลขจริงของปีที่ผ่านมา พบยอดรวมยังไม่ถึงหลักแสน และต้องทำงานครบปีจึงจะได้รับเต็มจำนวน
วันนี้ (25 ม.ค.) จากกรณีโลกโซเชียลมีเดียมีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเซอร์วิสชาร์จของโรงแรมในเครือ JW Marriott Phuket จนเกิดกระแสฮือฮาและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง ล่าสุดมีการเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกของตัวเลขในปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชน
โดยอ้างอิงจากข้อมูลปีที่แล้ว พบว่า เซอร์วิสชาร์จ (Service Charge: SVC) จากฝั่งโรงแรม JW Marriott Phuket อยู่ที่ 30,897.32 บาท ขณะที่รายได้ที่นำมาสมทบตลอดทั้งปีจากฝั่ง Marriott Vacation Club อยู่ที่ 62,027.02 บาท เมื่อนำทั้งสองส่วนมารวมกัน จะมียอดรวมทั้งปี 92,924.34 บาท
ทั้งนี้ ยอดดังกล่าวจะได้รับก็ต่อเมื่อพนักงานทำงานครบทั้งปีเท่านั้น หากทำงานไม่ครบปีจะไม่ได้รับยอดรวมตามตัวเลขดังกล่าว
ขณะเดียวกัน มีการชี้แจงเพิ่มเติมว่า Marriott Vacation Club เป็นฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด ซึ่งมีพนักงานเพียงไม่กี่คน และไม่ได้รับเซอร์วิสชาร์จจากฝั่งโรงแรมโดยตรง รายได้หลักของพนักงานในส่วนนี้มาจากเงินเดือนและค่าคอมมิชชัน ไม่ได้อยู่ในระบบการกระจายเซอร์วิสชาร์จแบบพนักงานโรงแรมทั่วไป
ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าตัวเลขเซอร์วิสชาร์จที่ถูกนำเสนอในโลกออนไลน์ อาจต้องพิจารณาเงื่อนไข ระยะเวลาการทำงาน และโครงสร้างรายได้ของแต่ละฝ่ายอย่างรอบด้าน เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสังคม