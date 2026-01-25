หมามันขโมยมั้ง ร้านสะดวกซักโอดผ้าเช็ดเท้าหายบ่อย พอดูกล้องวงจรปิดกลับจริงแฮะ

ชาวเน็ตแห่แชร์โพสต์เจ้าของร้านสะดวกซัก บ่นพรมเช็ดเท้าหายบ่อย เดือนหนึ่ง 4 ผืน แม่บ้านบอก "หมามันขโมยมั้ง" พอเปิดกล้องดู จริงแฮะ ด้านชาวเน็ตวอนเมตตา หมาหนาวคงคาบเอาไปนอน ไม่แน่อาจมีลูกอ่อนก็ได้
วันนี้ (25 ม.ค.) บนโซเชียลฯ แชร์ภาพจากกลุ่มเฟซบุ๊ก "แชร์ ประสบการณ์ ร้านสะดวกซัก" โดยเจ้าของร้านสะดวกซักรายหนึ่งโพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านสะดวกซักแห่งหนึ่ง พบสุนัขกำลังคาบพรมเช็ดเท้าในยามค่ำคืน โดยระบุข้อความว่า "ร้านอื่นอาจตะกร้าหาย ผ้าหาย แต่ร้านผมผ้าเช็ดเท้าหาย เดือนนี้ผืนที่ 4 แล้ว เคยถามแม่บ้านว่าหายไปไหน แม่บ้านก็ตอบแบบกวนๆ ~หมามันขโมยมั้ง~ จนกระทั่งเปิดกล้องดู เออว่ะหมาขโมยจริงๆ ด้วย แล้วเป็นหมาไม่มีเจ้าของอีก ขอทราบแนวทางแก้ไขหมาขโมยผ้าเช็ดเท้าด้วยครับ" ด้านชาวเน็ตคอมเมนต์หลากหลาย เช่น
- รับน้องมาเลี้ยงเลยค่ะ น้องจะไม่ขโมยพรมเช็ดเท้าอีกต่อไป เพราะน้องจะมานอนหน้าบ้านคุณแทน
- รับเลี้ยงให้เฝ้าร้านไปเลยครับ ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว
- มีกาว 2 ด้านติดยึดพื้น อีกด้านติดกับตัวผ้า ติดเสร็จวางเช็ดเท้าจะไม่หายค่ะ เพราะแน่นยึดติดกับพื้น
- เอาไปรองนอนแน่เลย
- ไม่ได้กวนนะคะ แต่ช่วงที่ผ่านมาอากาศหนาว เขาคงเอาไปนอนค่ะ นอนซุกใต้ผ้า อย่างน้อยก็อุ่นขึ้นมาบ้าง
- น้องมีลูกอ่อนหรือเปล่าคะ พี่ลองถ่ายรูปน้องหาบ้านให้น้องดูไหมคะ น้องอาจจะหนาว น้องพูดไม่ได้ อยากให้พี่ใจดีกับน้องหน่อยนะคะ ถ้าเขาเป็นจรอาจจะดุหรือไม่ดุ ก็อาจจะเป็นสัญชาตญาณของเขา สงสารน้องนะคะ หาอะไรกินเองไม่ได้ จะหาที่นอนก็ยาก