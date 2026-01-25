กาญจนบุรีหอมกลิ่นความเจริญ มี EV Bus ลาดหญ้า-ท่าม่วง รถเมล์ไฟฟ้าสายแรกของจังหวัด

อบจ.กาญจนบุรีทดลองเดินรถโดยสารปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV Bus) สายแรกของจังหวัด เส้นทางลาดหญ้า-ท่าม่วง ก่อนให้บริการเต็มรูปแบบ 20 บาทตลอดสาย
วันนี้ (25 ม.ค.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเริ่มทดลองเดินรถประจำทางสาย 6273 ลาดหญ้า-ท่าม่วง ระยะทาง 33.5 กิโลเมตร ซึ่งใช้รถโดยสารปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV Bus) สายแรกของจังหวัดกาญจนบุรี ก่อนให้บริการเต็มรูปแบบในวันอังคารที่ 27 ม.ค. 2569 โดยคันแรกของสถานีต้นทางและปลายทาง จะออกให้บริการในเวลา 06.00 น. เพื่อรองรับการเดินทางของนักเรียน และคนทำงาน รถออกทุก 15 นาที ในช่วงเวลาเร่งด่วน ประมาณ 06.00 ถึง 08.00 น. จากนั้น รถจะออกให้บริการทุก 30 นาที ค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย เที่ยวสุดท้าย 18.00 น.
สำหรับเส้นทางเดินรถ เริ่มต้นจากตลาดลาดหญ้า บริเวณวัดวังขนายทายิการาม ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ไปตามถนนแสงชูโต จอดส่งผู้โดยสาร 43 จุด ยกตัวอย่างเช่น ที่ว่าการอำเภอท่าม่วง ตลาดท่าม่วง วัดท่าล้อ โรงเรียนวิสุทธิ์ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ห้างโลตัสกาญจนบุรี ตลาดชุกโดน โรงงานกระดาษ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ โรงเรียนอาชีวะ วัดญวณ สุสานสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว สนามฟุตบอลกลีบบัว โรงพยาบาลสินแพทย์ ตลาดแก่งเสี้ยน วัดท่าพะเนียด สิ้นสุดลงที่ตลาดลาดหญ้า อ.ลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี โดยจะจอดป้ายเฉพาะที่ อบจ.กาญจนบุรีกำหนดเท่านั้น
ขาไป: วัดวังขนาย → ตลาดลาดหญ้า
- A0: วัดวังขนาย
- A1: ที่ว่าการอำเภอท่าม่วง
- A2: โรงเรียนวีรศิลป์
- A3: ตลาดท่าม่วง
- A4: สวนรุกขชาติ
- A5: สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
- A6: ที่ทำการไฟฟ้าท่าม่วง
- A7: ศูนย์ฝึกกรมขนส่งทางบก เขาดิน
- A8: บริษัท ส.เกื้อสุข
- A9: ร้านแม่พะเยาว์
- A10: โรงปุ๋ยอมรชัย
- A11: วิชาญคอนกรีต
- A12: วัดท่าล้อ
- A13: บริษัทฮอนด้า
- A14: โรงเรียนวิสุทธรังษี (บุญยงค์เพลส)
- A15: ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
- A16: ห้างโลตัส
- A17: บ้านปอ
- A18: ซอยไปรษณีย์
- A19: ตลาดชุกโดน
- A20: โรงงานกระดาษ
- A21: โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
- A22: โรงเรียนอาชีวะ
- A23: วัดญวน
- A24: สุสานสัมพันธมิตรดอนรัก
- A25: ดอนรักคลินิก
- A26: ตำรวจตระเวนชายแดน
- A27: บริษัทมิตซูบิชิ
- A28: สะพานข้ามแม่น้ำแคว
- A29: องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
- A30: สนามฟุตบอลกลีบบัว
- A31: หมู่บ้านพฤกษากาญจน์
- A32: โรงพยาบาลสินแพทย์
- A33: ตลาดแก่งเสี้ยน
- A34: หมู่บ้านเอื้ออาทร
- A35: วัดท่าพะเนียด
- A36: ติ่งลี่คาร์แคร์
- A37: ตลาดสดหนองบัว
- A38: หมู่บ้านหนองบัววิลเลจ 3
- A40: หมู่บ้านมิตรสามัคคี
- A41: ร้านแซ่บนัว
- A42: อนุบาลเมฆบัณฑิต
- A43: ตลาดลาดหญ้า
ขากลับ: ตลาดลาดหญ้า → วัดวังขนาย
- A43: ตลาดลาดหญ้า
- A44: อนุบาลเมฆบัณฑิต
- A45: กองพันทหารราบที่ 1
- A46: หมู่บ้านมิตรสามัคคี
- A47: ตลาดสดหนองบัว
- A48: ติ่งลี่คาร์แคร์
- A49: กองพลทหารราบที่ 9
- A50: หมู่บ้านเอื้ออาทร
- A51: บิ๊กอารีน่า
- A52: โรงแรมมิตรพันธ์
- A53: วิทยาลัยสารพัดช่าง
- A54: ทีเอ็มเค พาร์ค
- A55: สะพานข้ามแม่น้ำแคว
- A56: วัดเขาพราง
- A57: ควิกลีสซิ่ง
- A58: ตลาดนัด เจเจ
- A59: สถานีรถไฟกาญจนบุรี
- A60: โรงแรมริเวอร์แคว
- A61: ป้อม ส.ห.
- A62: โรงเรียนเทศบาล 5
- A63: โรงพยาบาลธนกาญจน์
- A64: อาป๋าปิ้งย่าง
- A65: โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
- A66: ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
- A67: โรงเรียนวิสุทธรังษี
- A68: โฮมโปร
- A69: บริษัทโตโยต้า
- A70: ตลาดโรงเกลือ
- A71: บริษัทซูซูกิ
- A72: ห้างแม็คโคร
- A73: ร้านแม่พะเยาว์
- A74: โรงเรียนวัดเขาดิน
- A75: วัดเขาดิน
- A76: การไฟฟ้าท่าม่วง
- A77: จรรโลงมาร์เก็ต
- A78: ห้างโลตัสท่าม่วง
- A79: เทศบาลตำบลท่าม่วง
- A80: โรงพยาบาลท่าม่วง
- A81: โรงเรียนยู่เฉียว
- A82: โรงเรียนวีรศิลป์
- A83: วัดวังขนาย