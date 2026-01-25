"ออย ไอรีล" ผู้ก่อตั้งกลุ่ม Art for Cancer จากไปอย่างสงบ หลังต่อสู้โรคมะเร็งมานานถึง 15 ปี

ออย-ไอรีล ไตรสารศรี ผู้ป่วยโรคมะเร็ง และผู้ก่อตั้งกลุ่ม Art for Cancer เพื่อผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ไว้กับ 3 มูลนิธิในโรงพยาบาลของรัฐ จากไปอย่างสงบหลังต่อสู้โรคร้ายมานานถึง 15 ปี
วันนี้ (25 ม.ค.) เฟซบุ๊ก Art for Cancer by Ireal ของ ออย-ไอรีล ไตรสารศรี ผู้ป่วยโรคมะเร็ง และผู้ก่อตั้งกลุ่ม Art for Cancer โพสต์ข้อความเมื่อค่ำวันที่ 24 ม.ค. ระบุว่า "ขอแจ้งข่าวว่า วันนี้พี่ออยได้เรียนจบ “วิชามะเร็ง” แล้วนะคะ บทเรียนที่ใช้เวลากว่า 15 ปี พี่ออยได้เรียนจบอย่างสมบูรณ์แล้ว เตรียมตัวมาร่วมงานเรียนจบ “วิชามะเร็ง” ของพี่ออยด้วยกัน" สำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมจัดขึ้นที่ศาลา 9 วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ วันที่ 25 - 27 ม.ค. เวลา 18.00 น. วันที่ 28 ม.ค. เวลา 18.00 น. และ 18.30 น. ส่วนพิธีฌาปนกิจจะจัดขึ้นวันที่ 29 ม.ค. เวลา 17.00 น.
สำหรับ ออย-ไอรีล ไตรสารศรี พบเป็นมะเร็งเต้านม ระยะที่ 2 เมื่อปี 2554 อายุ 27 ปี ก่อนเดินทางไปเรียนต่อปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ เพียง 1 สัปดาห์ เริ่มเข้ารับการรักษาด้วยการให้การผ่าตัด ให้เคมีบำบัด และฉายแสง และในระหว่างที่ต้องเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยครั้ง จึงค้นพบว่ายังมีผู้ป่วยมะเร็งคนอื่นๆ ที่ไม่มีเงินรักษา จึงได้ก่อตั้งโครงการอาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ ผ่านทางแฟนเพจเฟซบุ๊กชื่อว่า ART for CANCER by Ireal ใช้ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์มาเป็นสื่อกลาง รวมถึงเป็นช่องทางในการระดมเงินทุน เชื่อมโยงศิลปินและจิตอาสา เพื่อผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ไว้กับ 3 มูลนิธิในโรงพยาบาลของรัฐบาล ได้แก่ ศิริราชมูลนิธิ มูลนิธิรามาธิบดี และมูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
โดยได้ทำกิจกรรมต่อเนื่องมาโดยตลอดจนสามารถระดุมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยได้เกือบ 6 ล้านบาท โดยที่คุณหมอได้นำเงินในกองทุนนี้ไปช่วยผู้ป่วยในเรื่องของค่ารักษา ค่าเดินทาง การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง รวมถึงโครงการวิจัยต่างๆ อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างและส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้ป่วยมะเร็ง ญาติ และคนในสังคมอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ออย-ไอรีล ตรวจพบก้อนมะเร็งที่ปอดซึ่งถือเป็นการกลับมาของมะเร็งอีกครั้ง ได้เริ่มคุยกับเบลล์-ศิรินทิพย์ ขัติยะกาญจน์ อดีตผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้าย ตัดสินใจที่จะร่วมกันต่อยอด ART for CANCER ให้เป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งและสร้างผลกระทบต่อสังคมในเชิงบวกให้มากขึ้น โดยมีจุดประสงค์ในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ป่วยมะเร็งอย่างยั่งยืน ด้วยการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งในเรื่องของทุนทรัพย์ในการรักษา เสริมสร้างกำลังใจ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้กับผู้ป่วย
นอกจากนี้ ออย-ไอรีล ยังได้ออกพ็อกเกตบุ๊กที่ชื่อว่า "วิชามะเร็ง" บอกเล่าเรื่องราวการเรียนรู้ชีวิตผ่านวิชามะเร็ง ผ่านประสบการณ์บนเส้นทางการรักษา 14 ปี