เฉลยแล้ว! ทหารเขมรปลดธงไทยที่บึงตะกวน หลังจากนั้นหายไปไหน

ย้อนเหตุการณ์สู้รบระหว่างไทย-กัมพูชารอบที่ 2 เมื่อเดือน ธ.ค.2568 ที่ผ่านมา โดยเมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2568 ทหารไทยได้บุกเข้าไปในพื้นที่ที่กัมพูชายึดครองบริเวณบึงตะกวน ใกล้บ้านคลองแผง ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว และได้นำธงไทยไปปักพร้อมวางลวดหนามหีบเพลง ต่อมาทหารกัมพูชา 3 นายได้เข้าไปปลดธงไทยลงและรื้อลวดหนามหีบเพลงออกไปนั้น มีข้อสงสัยว่าหลังจากนั้นทหารกัมพูชากลุ่มดังกล่าวหายไปไหน
ในเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 24 ม.ค.69 เพจ “กองทัพบก ทันกระแส” ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอการให้สัมภาษณ์ของ พ.อ.ปฐมพล วงพิเดช รอง ผบ.ฉก.ตาพระยา กองทัพภาคที่ 1 ที่ให้สัมภาษณ์แก่ พลตรี ศนิโรจน์ ธรรมยศ หรือ ครูหน่ม ที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองบัญชาการกองทัพไทย ว่า หลังจากทหารไทยวางลวดหนามและปักธงแล้ว ได้มีทหารกัมพูชาเข้ามาปลดธงไทย ซึ่งระหว่างนั้นทางเราได้บินโดรนตรวจการณ์อยู่ ทำให้เห็นการปฏิบัติของฝ่ายกัมพูชา และได้ตามไปจนทราบว่าทหารกัมพูชาเข้าไปอยู่บ้านหลังไหน หลังจากนั้นก็เรียบร้อย
“ปลดธงได้แป๊บเดียวครับ จริงๆ แล้ว ที่เราเห็นนะครับ แต่ความจริงแล้วเราเฝ้าตรวจอยู่ เราเฝ้ามองอยู่ ล่อให้เขากลับเข้าไปอยู่ในที่รวมพลของเขา แล้วเราก็อัดเข้าไป ก็สูญเสียไปเยอะครับ” พ.อ.ปฐมพล กล่าว