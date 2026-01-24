"อัษฎางค์" ฟาดกลับ! รัฐธรรมนูญ 60 ไม่ใช่แพะรับบาป ชี้เปลี่ยนนายกฯ บ่อยเพราะ "ตัวบุคคล" ไม่ใช่กฎหมาย

เลิกโทษรัฐธรรมนูญ! ‘อัษฎางค์ ยมนาค’ กางข้อเท็จจริงสวนกระแสบิดเบือน ชี้ชัดสาเหตุเปลี่ยนนายกฯ บ่อยถึง 4 คน ไม่ใช่เพราะกฎหมายมีปัญหา แต่เป็นเพราะ ‘พฤติกรรมนักการเมือง’ และระบบตรวจสอบที่ทำงานอย่างเข้มข้น เพื่อคัดกรองคนมีมลทินออกจากอำนาจ ยันรัฐธรรมนูญ 60 คือเกราะป้องกันบ้านเมือง ไม่ใช่ต้นเหตุทำให้ประเทศสะดุด
เมื่อวันที่ 23 ม.ค. "เอ็ดดี้ อัษฎางค์" หรือ อัษฎางค์ ยมนาค นักวิชาการอิสระ ออกมาโพสต์ข้อความโต้แย้งข้อกล่าวหาที่ว่า "รัฐธรรมนูญ 2560 เป็นต้นเหตุทำให้ประเทศสะดุดจากการเปลี่ยนนายกฯ บ่อย" โดยยืนยันว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่กฎหมาย แต่อยู่ที่ "พฤติกรรมของนักการเมือง" และระบบตรวจสอบที่ทำงานอย่างตรงไปตรงมา โดยนายอัษฎางค์ ได้ระบุข้อความว่า
"รัฐธรรมนูญ 2560 เป็นต้นเหตุผลทำให้เปลี่ยนนายกฯ บ่อย ถึง 4 คน การเปลี่ยนนายกฯ บ่อยเพราะรัฐธรรมนูญไม่ดี ทำให้ประเทศเดินสะดุด พอล เข้าใจผิด หรือ บิดเบือนใส่ร้ายเรื่องรัฐธรรมนูญ #อัษฎางค์ยมนาค #อ่านเกมอำนาจ ข้อเท็จจริงก็เห็นกันอยู่ชัดๆ เพราะ เหตุการณ์ก็เพิ่งผ่านไปไม่นาน
นายกฯ คนที่ 1
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (24 ส.ค. 2557 – 4 ก.ย. 2566):
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯ เกือบครบเทอม (รัฐบาลหลังเลือกตั้งปี 2562) โดยยุบสภาในวันที่ 20 มีนาคม 2566 (เพียง 3 วันก่อนที่รัฐบาลจะครบวาระปกติในวันที่ 23 มีนาคม 2566)
สาเหตุที่ ยุบสภาเพื่อ "เคลียร์ทางให้นักการเมืองย้ายพรรคได้ทัน“ เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดให้ผู้สมัคร ส.ส. ต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน ถึงจะมีสิทธิ์ลงเลือกตั้ง ถ้าไม่ยุบสภาตอนนั้นนักการเมืองจะย้ายพรรคไม่ได้
→ ดังนั้น การเปลี่ยนนายกฯ คนที่ 1 หลังรัฐธรรมนูญ 60 ไม่ใช่เพราะรัฐธรรมนูญมีปัญหา แต่ปัญหาอยู่ที่ตัวนักการเมือง
นายกฯ คนที่ 2
เศรษฐา ทวีสิน:
สาเหตุที่ต้องออก ไม่ใช่เพราะรัฐธรรมนูญกลั่นแกล้ง แต่เพราะตัดสินใจ ตั้งบุคคลที่มีมลทินมัวหมอง (ทนายถุงขนม - พิชิต ชื่นบาน) เข้ามาเป็นรัฐมนตรี ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าสังคมกังขาเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต นี่คือความผิดพลาดใน "วิจารณญาณทางจริยธรรม" ของผู้นำเอง รัฐธรรมนูญเพียงแค่ทำหน้าที่ปกป้องบ้านเมืองไม่ให้คนที่มีประวัติไม่ดีเข้ามามีอำนาจ หากนายกฯ เลือกคนดีมีความสามารถมาทำงานแต่แรก ก็จะไม่มีใครถอดถอนได้ รัฐบาลก็จะอยู่ครบเทอมได้ตามปกติ
→ ดังนั้น การเปลี่ยนนายกฯ คนที่ 2 หลังรัฐธรรมนูญ 60 ไม่ใช่เพราะรัฐธรรมนูญมีปัญหา แต่ปัญหาอยู่ที่ตัวนักการเมือง
นายกฯ คนที่ 3
แพทองธาร ชินวัตร:
พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระทำของเธอฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง สาเหตุหลักมาจากคลิปเสียงสนทนาไม่เป็นทางการกับสมเด็จฮุนเซน ซึ่งศาลเห็นว่าแสดงพฤติกรรมที่สร้างความเคลือบแคลงเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้กัมพูชา โดยเฉพาะประเด็นชายแดน
คำวินิจฉัยมีมติ 6 ต่อ 3 เสียงเมื่อ 29 สิงหาคม 2568 โดยให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ส่งผลให้คณะรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นตำแหน่ง
→ ดังนั้น การเปลี่ยนนายกฯ คนที่ 3 หลังรัฐธรรมนูญ 60 ไม่ใช่เพราะรัฐธรรมนูญมีปัญหา แต่ปัญหาอยู่ที่ตัวนักการเมือง
นายกฯ คนที่ 4
อนุทิน ชาญวีรกุล
รัฐบาลภอนุทิน มีข้อตกลง MOA กับพรรคประชาชน ตามบันทึกความเข้าใจ (MOA) ที่ลงนามกับพรรคประชาชนก่อนจัดตั้งรัฐบาล อนุทินสัญญาจะยุบสภาภายใน 4 เดือนหลังแถลงนโยบาย (นับจาก 1 ตุลาคม 2568) หรือไม่เกิน 31 มกราคม 2569 เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชน แต่เร่งยุบก่อนกำหนดเนื่องจากวิกฤตการเมือง เพราะรัฐบาลอนุทินเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย เกิดปมเห็นต่างกับพรรคร่วมรัฐบาลและฝ่ายค้าน จึงต้องยุบสภา
→ ดังนั้น การเปลี่ยนนายกฯ คนที่ 4 หลังรัฐธรรมนูญ 60 ไม่ใช่เพราะรัฐธรรมนูญมีปัญหา แต่ปัญหาอยู่ที่ตัวนักการเมือง
จะเห็นได้ว่า
นายกฯ คนที่ 1 อยู่จน(เกือบๆ) ครบเทอม (ขาดแค่ 3 วัน)
นายกฯ คนที่ 2 และ 3 ทำผิดกฎหมาย
นายกฯ คนที่ 4 มี MOA ที่จะอยู่เพียงสี่เดือน
"รัฐธรรมนูญไม่ได้ทำให้สะดุด แต่ 'พฤติกรรมของตัวนายกฯ คนที่ 2 กับ คนที่ 3 เองที่เป็นปัญหา" ถ้าจะพูดเรื่องเปลี่ยนนายกฯ บ่อย ต้อง นับแค่ 3 ไม่ใช่ 4 เพราะนายกฯ พลเอกประยุทธ์อยู่ครบเทอม
ส่วนอีก 3 นายกฯ ที่เปลี่ยนบ่อย 2 ใน 3 นั้นไม่ใช่เพราะ "กฎหมายบกพร่อง" แต่เพราะ "ระบบตรวจสอบกำลังทำงาน" เพื่อคัดกรองคนที่ไม่เหมาะสมออกไปต่างหาก
พอล เข้าใจผิด หรือ บิดเบือนใส่ร้ายเรื่องรัฐธรรมนูญ"