"ชูวิทย์" ชี้ ย้อนแย้งนโยบายขาวสะอาด! ส่องสารพัดคดี 'สีเทา' ในพรรคส้ม ตั้งแต่เว็บพนันยันทำร้ายเมีย

ฉาวไม่หยุด! บทความวิจารณ์พรรคประชาชน ของนายชูวิทย์ ชี้ "ครบเครื่องเรื่องเทา" รวบรวมวีรกรรมสมาชิกพรรคตั้งแต่คดีฟอกเงินยาเสพติด เว็บพนัน ไปจนถึงคลิปฉาวทำร้ายร่างกายอดีตภรรยาของนายก อบจ. ลำพูน จี้ถามหัวหน้าพรรค "เท้ง ณัฐพงษ์" อย่าเพียงแค่อ้างเรื่องในอดีตหรือดิสเครดิตการเมือง แต่ควรทบทวนมาตรฐานการคัดคนเข้าพรรคก่อนจะประกาศสร้างอนาคตให้ประเทศ
เมื่อวันที่ 23 ม.ค. นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมือง ได้ออกมาโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์พรรคประชาชนว่ามีความย้อนแย้งระหว่างนโยบายที่ประกาศจะขจัดสิ่งไม่ดี แต่กลับมีสมาชิกพรรคพัวพันกับประเด็นอื้อฉาวและ "ธุรกิจสีเทา" อย่างต่อเนื่องและล่าสุดคลิปทำร้ายร่างกายอดีตภรรยาของ "นายเฮง" โผล่อีก ซึ่งเป็นการตอกย้ำว่าพรรคประชาชนพยายามผลักดัน "คนเทา" เข้าสู่ระบบการเมือง ทั้งนี้ นายชูวิทย์ ได้ระบุข้อความว่า
"พรรคส้ม ครบเครื่องเรื่องเทา
.
พรรคส้มมีเรื่องฉาวไม่เว้นแต่ละวัน
.
อย่าคิดว่าผมหาเรื่อง เพราะไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วย เขาทำของเขาเอง จะมาหาว่าผมโยงมั่วไม่มีหลักฐานไม่ได้
.
ที่ทำเอาฉงนเพราะพรรคที่หาเสียงไม่เอาเทาอย่างนั้นอย่างนี้ ทำไมมีครบเครื่องเรื่องเทา
.
เริ่มไล่ตั้งแต่
.
1. ฟอกเงินยาเสพติด
2. เจ้ามือเว็บพนัน
.
ทั้งสองรายถูกออกหมายจับติดคุก ศาลไม่ให้ประกันตัว
.
พรรคส้มอ้างความดีความชอบปาดปากตวัดลิ้นบอก “ลาออกสมาชิกแล้ว” จัดการทันที ไม่เอาไว้
.
แต่จัดการหลังจากติดคุก
.
แล้วยกความดีเอามาอวด ตีหน้าซื่อๆ บอก “พรรคเราพบ ไม่เอาไว้ จัดการทันที“
.
พรรคส้มคนหนุ่มสาวช่างไม่ว่องไว ทำงานเหมือนคนแก่ กว่าจะรู้ว่าเทาก็ถูกจับเข้าคุกก่อน แถมยังลื่นไหลว่ารีบจัดการออกจากสมาชิกพรรค
.
ชัดเจนจริงพรรคส้ม
.
ส่วนรายถัดไป อุตส่าห์ไปขุดมาเป็น ”The Professional“ แต่ประวัติไม่ขาว นอกใจเมียคบชู้
.
ยังมาแก้ตัวอีกว่า “ขอโทษเมียแล้ว เรื่องเกิดนานแล้ว เมียให้อภัยกลับตัวกลับใจใหม่แล้ว จะเอาอะไรกันอีก”
.
แล้วมาถึงสดๆ ร้อนๆ
.
นายเฮง นายก อบจ. ลำพูน ของพรรคส้ม ถูกปล่อยคลิปทำร้ายร่างกายเมียตัวเอง
.
หัวหน้าเท้งคนซื่อบอก ”ทำร้ายมาตั้งนานแล้ว ทำไมเพิ่งมาเปิดคลิปเอาตอนหาเสียง“
.
โถพ่อคนซื่อ ”ก็เขาไม่อยากให้คนเทา คนไม่ดี เข้าทำงานการเมืองใหม่ไงเล่า!“
.
ไม่มาบอกตอนนี้จะมีประโยชน์ใด เพราะกำลังมุ่งมั่นกำจัดเทาอยู่ไม่ใช่หรือ?
.
ใจคอจะเกณฑ์เทาพาเหรดเข้าทำงานการเมืองใหม่กันให้หมดหรือยังไง?
.
อย่างที่ผมบอก พรรคส้มนี่เขาครบเครื่องเรื่องเทาจริงๆ
.
แล้วทุกครั้งก็อ้างได้สารพัด เอาตัวรอดแบบขอไปที
.
กลับกลายเป็น “คนดีรุ่นใหม่ของสังคม“
.
ที่บอกว่าประชาชนร่ำร้องขอให้พรรคส้มได้เป็นรัฐบาลไปสร้างอนาคตให้ลูกหลาน
.
แต่เจอตัวอย่างคนในพรรคแต่ละคน ก็ไม่รู้ว่าชีวิตลูกหลานคนไทยจะไปไหวไหม?
.
เทาๆ แบบนี้"