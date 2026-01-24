ชาวเน็ตขยี้ตา! สมาชิกพรรคประชาชนหยุดยืนเคารพเพลงสรรเสริญฯ "โจ มณฑานี" โพสต์ขอบคุณจากใจ

กลายเป็นไวรัลที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง เมื่อเพจพรรคประชาชนสุพรรณบุรีเผยคลิป 'วิโรจน์ ลักขณาอดิศร' นำทีมสมาชิกพรรคหยุดยืนทำความเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีกลางงานดอนเจดีย์ งานนี้ทำเอา 'โจ มณฑานี' นักเขียนชื่อดังถึงกับต้องรีบแคปมาแชร์ พร้อมโพสต์ขอบคุณที่ให้เกียรติจารีต ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงจุดยืนที่เปลี่ยนไปของพรรคสีส้ม
จากกรณี เมื่อวันที่ 23 ม.ค. เพจ "พรรคประชาชน สุพรรณบุรี" เผยคลิปวิดีโอขณะที่ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ร่วมเดอนงานดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี แต่ปรากฎคลิปวิดีโอที่สร้างความแปลกใจให้กับชาวเน็ตเป็นอย่างมากนั้นคือสมาชิกดพรรคประชาชนหยุดยืนทำความเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี
ล่าสุด วันนี้ (24 ม.ค.) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Jo Montanee" “โจ มณฑานี” นักเขียนและวิทยากร ได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมระบุขความว่า
"โอ้ว พรรคส้มมาถึงจุดที่ยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี!
พี่โจไม่รู้ว่ามาจากไหนยังไง คลิปมันขึ้นออโต้ต่อจากคลิปสดุดีทหารกล้า พี่โจก็รีบแคปหน้าจอเลย แล้วแอดโฆษณามันก็มาคั่นแล้วพี่ก็เข้าเพจพรรคประชาชนสุพรรณบุรีอีกไม่ได้ เลยเอามาให้ดูได้แค่นี้นะคะ
ก็ไม่รู้ว่าติ่งส้มบางจำพวกจะรู้สึกยังไงนะคะ แต่พี่โจเองขอขอบคุณที่คุณวิโรจน์และด้อมส้มยืนตรงเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะ"
อนึ่ง สำหรับแนวคิดของพรรคประชาชน พบว่า ครั้งหนึ่งรศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี ประธานคณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งล่าสุดเปิดตัวเป็นทีมบริหารรัฐบาลประชาชน ด้านการศึกษาของพรรคประชาชน(ว่าที่รมว.ศึกษาธิการ) เคยกล่าวกับเว็บไซต์ Mappa Media ว่า
"เราไม่มีวิชาลูกเสือเนตรนารี เราไม่สอนวิชาชื่อพระพุทธศาสนา เด็กไม่ต้องมายืนเคารพธงชาติตอนเช้า ไม่มีสวดมนต์ตอนเช้า แต่เรามีคำตอบในการอธิบายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด"
นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการรณรงค์ไม่ยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงภาพยนตร์เป็นประเด็นทางสังคมที่ถกเถียงกันมายาวนาน แม้จะไม่มีการรณรงค์อย่างเป็นทางการในรูปแบบนโยบายพรรคจากพรรคอนาคตใหม่ แต่สมาชิกหรือกลุ่มแนวร่วมมักแสดงออกในลักษณะการเรียกร้องสิทธิไม่ยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี