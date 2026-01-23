เข้าฟรี! ห้ามพลาด 2 วันสุดท้าย “Dream City” สวนป่าเบญจกิติ มหกรรมสร้างเด็กเก่ง เพิ่มทักษะสมอง EF 24-25 ม.ค.นี้

เปิดไปแล้วอย่างเป็นทางการ สำหรับงานมหกรรมพัฒนาทักษะสมองเพื่อเด็กดี เก่ง สุข สมวัย“Dream City เมืองสร้างฝัน EF สร้างคน” มหกรรมยกระดับทักษะสมองอีเอฟ ในเด็กปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร สู่เป้าหมาย “เมืองอนุบาลระดับโลก”
มหกรรมครั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายประกอบด้วย กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) สถาบันรักลูกเลิร์นนิ่ง กรุ๊ป (RLG) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และองค์กรต่าง ๆ ร่วมมือกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม 2569 ที่พิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ (โรงงานยาสูบเดิม) เพื่อเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ โมเดลการเรียนรู้ นอกห้องเรียนที่ใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริง
บรรยากาศงานสองวันแรกคึกคักเป็นอย่างยิ่ง เพราะมี น้อง ๆ หนูๆ และคุณครู จากโรงเรียนต่างๆ ในกทม. และนครปฐม รวม 61 โรงเรียน รวมกว่า 3,400 คน มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการอย่างคับคั่ง
งานนี้เด็กๆ ร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน ในซุ้มกิจกรรมต่างๆ ที่มีถึง 40 ซุ้ม ตั้งแต่การเล่นเกม การแยกสี การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ที่ส่วนนี้ทางกลุ่มดาว ประเทศไทย ได้จัดซุ้มห้องเรียนเคมีดาว โดยเนรมิตห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ขนาดเล็ก ที่สามารถพิสูจน์ผลทดลองได้จริงๆ และไม่เป็นอันตราย และยังเปิดให้เด็กๆได้ร่วมทดลองง่ายๆ เห็นผล เช่น การแยกสีจากเปลือกไม้ด้วยแอลกอฮอล์ การหาค่าPH การทำประจุไฟฟ้า ทดลองหาคุณสมบัติของคาร์บอนการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า เป็นต้น
อีกหนึ่งโซนที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจากน้อง ๆ คือ 'ซุ้มอาชีพในฝัน' ที่นี่ เด็กๆ จะได้ทำความรู้จักกับอาชีพที่สร้างแรงบันดาลใจ โดยมีการแนะนำอาชีพที่น่าสนใจหลากหลาย เช่น นักบิน นักวิทยาศาสตร์ และนักเคมี อินฟลูเอนเซอร์ รวมทั้งอาชีพนวัตกรรมแห่งอนาคต บาริสต้า รุกขกร หรือหมอต้นไม้ เพื่อเปิดโลกทัศน์และช่วยให้เด็กๆ ได้ค้นหาความชอบของตนเองผ่านการเรียนรู้ในกิจกรรมนี้ และให้เด็กๆ เติบโตเป็นคนดี เก่ง และมีความสุขด้วยทักษะสมองอีเอฟ
นอกจากสาระและความสนุกแล้ว ภายในงานยังมีพื้นที่พักผ่อนกว้างขวางให้เด็กๆ ได้นั่งพักหรือสนุกกับเกมสันทนาการ หากเริ่มหิวก็มีซุ้มจำหน่ายอาหารที่กรุงเทพมหานครคัดสรร 'ของดีของเด่น' จากทุกเขตมาให้เลือกชิมกันอย่างจุใจ พร้อมไฮไลท์พิเศษ! เพลิดเพลินไปกับ เวทีการแสดงดนตรีในสวนจากศิลปินมากหน้าหลายตา ที่จะมาช่วยสร้างบรรยากาศผ่อนคลายในพื้นที่สาธารณะได้อย่างน่าประทับใจให้กับทุกคน
โอกาสสุดท้าย! พลาดไม่ได้กับงานแห่งปี เพื่ออนาคตของเจ้าตัวน้อย คุณพ่อ คุณแม่ และคุณครูท่านไหนที่ยังไม่ได้มา... ขอย้ำว่าห้ามพลาด! กับงาน “Dream City เมืองสร้างฝัน EF สร้างคน” เรายังมีนัดกันอีก 2 วันสุดท้ายในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 24-25 มกราคมนี้
ถามว่าทำไมต้องมางานนี้ ก็เพราะ "ทักษะสมอง EF" คือรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้เด็กๆ เก่ง คิดเป็น ทำเป็น แก้ไขปัญหาได้ดี มีวินัย ยับยั้งชั่งใจ และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความสุข พร้อมรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ทุกอาชีพที่ยิ่งใหญ่ เริ่มต้นจากความฝันเล็กๆ ในวันนี้ เพราะที่นี่... เราไม่ได้สร้างแค่นักบินหรือนักวิทย์ แต่เรากำลังสร้าง 'ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ'
มาร่วมกันสร้าง "เมืองในฝัน" ให้น่าอยู่ ด้วยการบ่มเพาะเด็กๆ ในวันนี้ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่มีคุณภาพ เพื่อสร้างสังคมที่งดงามไปด้วยกัน ด้วยอีเอฟพัฒนาคน "เมืองสร้างฝัน จะเป็นจริงได้ด้วยมือของเด็กๆ"
เสาร์-อาทิตย์นี้ (24-25 ม.ค.) ถ้ายังไม่มีแพลนไปไหน ขอเชิญที่งาน “Dream City เมืองสร้างฝัน EF สร้างคน”ฟรี!!!! ที่พิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ