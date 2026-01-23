“เอไอเอส” แจงโดนลักลอบเชื่อมสัญญาณเน็ตให้บริการมิจฉาชีพในกัมพูชา แจ้งความเอาผิดผู้เกี่ยวข้องแล้ว

เอไอเอสยันมีนโยบายชัดเจนไม่ปล่อยสัญญาณเน็ตออกนอกประเทศ แต่โดนลักลอบเชื่อมต่อไปยังกัมพูชา และปิดทันทีเมื่อตรวจพบ ยันบริษัทเป็นผู้เสียหายด้วย แจ้งความเอาผิดผู้เกี่ยวข้องแล้ว พร้อมร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ถอนรากถอนโคนขบวนการมิจฉาชีพ
วันที่ 23 ม.ค.2569 เอไอเอสชี้แจงกรณีการตรวจพบตู้ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตบริเวณอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีการลักลอบปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากประเทศไทยไปยังประเทศกัมพูชา กรณีดังกล่าว เอไอเอส ได้ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลาง ตามสืบสวนสอบสวนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว พบว่ามีการลักลอบเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตข้ามประเทศ อันเป็นการนำไปใช้งานที่ผิดเงื่อนไขการให้บริการและผิดกฎหมาย
เอไอเอสขอเรียนว่า บริการดังกล่าวเป็นการให้บริการ IP สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และบริษัทฯ มีนโยบายชัดเจนไม่อนุญาตให้เชื่อมต่อออกนอกประเทศเด็ดขาด อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบพบว่าโครงข่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องถูกลักลอบเชื่อมต่อออกไปยังต่างประเทศโดยมิชอบ จึงได้ดำเนินการเชิงรุกทันทีด้วยการปิดการเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้อง เพื่อตัดวงจรการใช้งานของมิจฉาชีพจากภายนอกประเทศ
ทั้งนี้ เอเอเอส ยืนยันว่าในกรณีดังกล่าว บริษัทถือเป็นผู้เสียหายเช่นกัน และได้แจ้งความดำเนินคดีเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้โทษตามกฎหมาย พร้อมย้ำความร่วมมือเชิงรุกกับตำรวจในการติดตาม ตรวจสอบ และถอนรากถอนโคนขบวนการอย่างจริงจังต่อเนื่อง รวมถึงขอความร่วมมือประชาชน หากพบเบาะแสหรือพฤติกรรมต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการหลอกลวงออนไลน์ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วน 1141 ตลอด 24 ชั่วโมง
ด้านตำรวจสอบสวนกลาง เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบในเบื้องต้น พบความเกี่ยวข้องกับบริษัท VIETTEL และ ALT ในลักษณะการเชื่อมต่อสัญญาณไปยังต่างประเทศ จึงได้ทำการปิดการเชื่อมต่อตั้งแต่ปีที่ผ่านมา โดยตำรวจสอบสวนกลาง ได้ร่วมมือกับเอไอเอสมาอย่างต่อเนื่องในการตามสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผล และรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เอไอเอส ยืนยันให้ความร่วมมือเชิงรุกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการตรวจสอบการใช้งานสัญญาณตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดและสม่ำเสมอ เพื่อจำกัดการใช้งานให้อยู่ภายในประเทศตามข้อกำหนดของ กสทช. และหน่วยงานความมั่นคงของประเทศ