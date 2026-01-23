สธ. สั่งจับตาใกล้ชิด! "ไวรัสนิปาห์" ระบาดอินเดีย ย้ำเป็น 1 ใน 13 โรคติดต่ออันตราย ติดจากสัตว์สู่คน

กรมควบคุมโรคประกาศเฝ้าระวัง “ไวรัสนิปาห์” อย่างใกล้ชิด หลังพบการระบาดในอินเดีย เป็น 1 ใน 13 โรคติดต่ออันตรายที่ต้องจับตา แม้ไทยยังไม่พบผู้ติดเชื้อ ย้ำเป็นโรคติดต่ออันตรายที่แพร่จากสัตว์สู่คนได้หลายช่องทาง
วันนี้ (23 ม.ค.) เพจ “กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข “ โพสต์ข้อความระบุว่า "กรมควบคุมโรค เฝ้าระวัง ไวรัสนิปาห์ ในประเทศอินเดีย อย่างใกล้ชิด เร่งประสานเครือข่าย One Health ป้องกันการระบาด" โดยปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่มีรายงานการพบผู้ป่วย
ต่อมา โพสต์อธิบายเพิ่มเติมระบุว่า “ "ไวรัสนิปาห์"
1 ใน 13 โรคติดต่ออันตราย เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน ที่เกิดจากการสัมผัสมูลสัตว์ และสารคัดหลั่งของสัตว์พาหะนำโรค คือ ค้างคาวผลไม้ หรือ สุกร ม้า แมว แพะ แกะ ซึ่งรับเชื้อมาจากค้างคาวผลไม้
อาการ : เริ่มแรกจะมีอาการคล้ายไข้หวัด อาจมีอาการแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม สมองอักเสบ และอาจเสียชีวิตได้ หากเข้ารับการรักษาช้า
การติดต่อ : จากคนสู่คน เกิดจากการสัมผัสกับสารคัดหลั่ง เช่น เลือด หรือน้ำลายของผู้ที่ติดเชื้อ
การป้องกัน : ล้างมือทุกครั้งด้วยสบู่ เมื่อสัมผัสกับสัตว์ โดยเฉพาะ "ค้างคาวผลไม้"