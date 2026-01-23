Haus64 ยกระดับสินค้าเครื่องนอนด้วย Experience-led Branding เปิดงาน “นุ่มนอนดีปาร์ตี้” สร้าง Brand Equity ผ่านความทรงจำและ Local Character

Haus64 แบรนด์เครื่องนอนสัญชาติไทย เดินเกมการตลาดเชิงประสบการณ์ผ่านงานอีเวนต์ “นุ่มนอนดีปาร์ตี้” เพื่อยกระดับสินค้า Everyday Product อย่างผ้าปูที่นอน จากสินค้าเชิงฟังก์ชัน ไปสู่แบรนด์ที่มีความหมายและความผูกพันทางอารมณ์กับผู้บริโภค โดยผสาน Brand Purpose, Collaboration และ On-ground Experience เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ
Haus64 × Linglingkwong
ใช้ Brand Purpose เชื่อมสินค้าเข้ากับความทรงจำ
หนึ่งในกลยุทธ์หลักของแคมเปญคือการร่วมมือกับ หลิงหลิง คอง ซึ่ง Haus64 เลือกมาเป็นตัวแทนของความอบอุ่น ความปลอดภัย และความน่าไว้วางใจ สอดคล้องกับตัวตนของแบรนด์โดยตรง ผ้าปูที่นอนในคอลเลกชัน Haus64 × Linglingkwong จึงไม่ได้ถูกออกแบบเพียงเพื่อความสวยงาม แต่เพื่อถ่ายทอด “ความทรงจำ” และ “ประสบการณ์ชีวิต” ลงไปในผืนผ้า ให้เตียงนอนกลายเป็นพื้นที่ทางอารมณ์ที่ผู้ใช้รู้สึกผูกพัน
คุณพนัชกร บุญยิ่งสถิตย์ ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารแบรนด์เครื่องนอนและผ้าขนหนู Haus64 กล่าวว่า “เราไม่ได้มองผ้าปูที่นอนเป็นแค่ของใช้ แต่เป็นพื้นที่ที่ทำให้คนรู้สึกปลอดภัยและสบายใจ การเลือกหลิงหลิง คอง เป็นเรื่องของความรู้สึกที่สอดคล้องกับตัวตนของแบรนด์มากกว่าการเลือกจากชื่อเสียงเพียงอย่างเดียว”
Local Character Strategy
Butterbear (น้องเนย) กับการขยายฐานผู้บริโภค
อีกหนึ่งความร่วมมือสำคัญคือ Butterbear หรือ “น้องเนย” คาแรคเตอร์ไทยที่เติบโตจากวัฒนธรรมออนไลน์ Haus64 ระบุว่าการเลือก Local Character เป็นความตั้งใจตั้งแต่ต้น หากจะเริ่มทำผ้าปูที่นอนลายการ์ตูน แบรนด์อยากเริ่มจากผลงานของคนไทย Butterbear จึงทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมแบรนด์ไปสู่กลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ พร้อมสร้าง Emotional Bond กับแฟนคลับในวงกว้าง
On-ground Experience
เปลี่ยนแบรนด์จากสินค้า เป็น Emotional Safe Zone
งาน “นุ่มนอนดีปาร์ตี้” ถูกออกแบบเป็น On-ground Experience ที่ต่อยอดจากแคมเปญออนไลน์ ให้ผู้บริโภคได้สัมผัสแบรนด์จริง ผ่านบรรยากาศอบอุ่น การพบ Linglingkwong และน้องเนย พื้นที่กิจกรรมและถ่ายภาพที่เล่าเรื่องโลกของการนอน และกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด
Haus64 เป็นแบรนด์เครื่องนอนและผ้าขนหนู ที่ไม่ได้แค่ผลิตผ้า แต่สร้างประสบการณ์ ตั้งแต่การนอนบนผ้าปูที่ “นุ่มขึ้นทุกวัน” ไปจนถึงผ้าขนหนู ที่ทำให้คุณรู้สึก “เหมือนถูกกอด” ทุกรายละเอียด ทุกส่วนประกอบ ถูกร้อยด้วยกันอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ชีวิตของคุณสบายขึ้นทุกวัน เมื่ออยู่กับเรา
