กลุ่มคนขับรถผ่านแอปฯ ภูเก็ต ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ ขอเปิดรับจดทะเบียน รย.18 เพิ่ม หลังได้รับผลกระทบหนัก

จังหวัดภูเก็ต - 23 มกราคม 2569 การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวได้เพิ่มบทบาทของระบบขนส่งสาธารณะในเมืองท่องเที่ยวหลักอย่างจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะบริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่มีความต้องการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามข้อจำกัดด้านการจดทะเบียนรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (รย.18) กำลังส่งผลต่อจำนวนรถที่สามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ล่าสุด กลุ่มคนขับรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันในจังหวัดภูเก็ต ได้ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนการปิดรับจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (รย.18) โดยระบุว่าคนขับจำนวนมากซึ่งมีความตั้งใจจะปฏิบัติตามกฎหมาย กำลังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง อันเป็นผลจากการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การดำเนินการอื่นสำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ประเภทบริการรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์รับจ้างโดยสารสาธารณะที่มีลักษณะเฉพาะ ตามมาตรา 18 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. 2565 ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2568 ประกอบกับแนวทางการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังของกรมการขนส่งทางบก ขณะที่ความต้องการใช้บริการรถผ่านแอปพลิเคชันของนักท่องเที่ยวและประชาชนในจังหวัดยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตัวแทนกลุ่มคนขับเปิดเผยว่า กลุ่มเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของภาครัฐในการจัดระเบียบระบบขนส่งสาธารณะและลดความขัดแย้งในพื้นที่ พร้อมยืนยันว่าไม่มีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมาย แต่ต้องการ “โอกาสในการเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง”
“พวกเราต้องการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอน แต่เมื่อไม่สามารถจดทะเบียนได้ เราก็ไม่สามารถทำงานหาเลี้ยงครอบครัวได้” คนขับรายหนึ่งกล่าว
กลุ่มคนขับระบุเพิ่มเติมว่า ภูเก็ตเป็นจังหวัดท่องเที่ยวระดับโลก นักท่องเที่ยวจำนวนมากนิยมใช้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน เนื่องจากมีความสะดวก โปร่งใสด้านราคา และช่วยลดปัญหาด้านการสื่อสาร ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัด
“นักท่องเที่ยวต้องการระบบขนส่งที่สะดวก ปลอดภัย และชัดเจน หากรถที่จดทะเบียนถูกต้องไม่เพียงพอ อาจส่งผลต่อประสบการณ์ของผู้มาเยือนและเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยรวม” ตัวแทนกลุ่มกล่าว
ในหนังสือที่ยื่นต่อจังหวัด กลุ่มคนขับขอให้พิจารณาแนวทางต่อไปนี้
1.เปิดการรับจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (รย.18) เพิ่มเติม เพื่อให้คนขับเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2.แจ้งประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนเปิดรับจดทะเบียน เพื่อให้คนขับ โดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถภายใต้สัญญาเช่าซื้อ สามารถเตรียมเอกสารได้ทันเวลา
3.ผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายกับคนขับที่อยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียน เพื่อลดผลกระทบด้านรายได้ในช่วงเปลี่ยนผ่าน
กลุ่มคนขับย้ำว่า พร้อมทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งให้เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง ลดความขัดแย้งในพื้นที่ และรักษาภาพลักษณ์ของจังหวัดในฐานะเมืองท่องเที่ยวสำคัญ
“พวกเราเป็นประชาชนธรรมดาที่อยากทำมาหากินอย่างสุจริต อยากเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ถูกกฎหมาย และช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูเก็ต” ตัวแทนกลุ่มกล่าว
ท่ามกลางการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว กลุ่มคนขับหวังว่าจังหวัดจะรับฟังเสียงจากภาคประชาชน และพิจารณาทบทวนแนวทางดังกล่าว เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการกำกับดูแลกับการดำรงชีพของแรงงานในพื้นที่
“เราขอเพียงโอกาสให้เราได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง” คนขับรายหนึ่งกล่าวทิ้งท้าย