TTAA เปิดฉากงานสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก” ครั้งที่ 31 กระตุ้นท่องเที่ยวรับต้นปี 69

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เริ่มแล้ว ! มหกรรมท่องเที่ยวสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก” ครั้งที่ 31 (TITF#31) มัดรวมดีลท่องเที่ยวสุดคุ้มจากผู้ประกอบการโดยตรง พร้อมกิจกรรมอัดแน่นตลอด 4 วัน เอาใจคนรักการเดินทาง

สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) เปิดฉากมหกรรมท่องเที่ยวแห่งปี “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก” ครั้งที่ 31 (Thai International Travel Fair 2026 : TITF#31) สุดยิ่งใหญ่รับต้นปี 2569 ระหว่างวันที่ 22–25 มกราคม 2569 เวลา 10.00–20.00 น. ณ Exhibition Hall 5–6 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้ธีม “GO BEYOND AMAZING TRAVEL” เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และกระตุ้นการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการโดยตรง พร้อมโปรโมชั่นและส่วนลดพิเศษมากมาย

สำหรับพิธีเปิดงานเป็นไปอย่างน่าประทับใจ โดยได้รับเกียรติจากนายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายเจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) รวมถึงแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีนักท่องเที่ยวและประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างแน่นขนัด ตั้งแต่วันแรกของการจัดงาน

โดยภายในงานรวบรวมแพ็กเกจทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า ประกันการเดินทาง สินค้า OTOP และบริการด้านการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร จากผู้ประกอบการชั้นนำกว่า 600 บูธ บนพื้นที่จัดงานกว่า 10,000 ตารางเมตร พร้อมกิจกรรมและการจับรางวัลตลอดการจัดงาน 4 วัน ทั้งนี้ สมาคมไทยบริการท่องเที่ยวคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 300,000 คน และสร้างเม็ดเงินสะพัดไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมได้ที่
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA)โทร. 0 2214 6175-78
email: titf@ttaa.or.th
facebook: www.facebook.com/ttaatitf
ig: titfofficial






















