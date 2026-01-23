พยาบาล เผยพบเคสหญิงตั้งครรภ์อายุตั้งแต่ 11–42 ปี ไม่ฝากครรภ์ ใช้ยาบ้าทุกวัน ย้ำชัด “ยาบ้าไม่ใช่ยาบำรุงครรภ์”

บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลคลองท่อม จ.กระบี่ โพสต์ประสบการณ์ตรงจากห้องฉุกเฉินและห้องคลอด เผยเคสหญิงตั้งครรภ์อายุตั้งแต่ 11–42 ปี ไม่ฝากครรภ์ บางรายใช้ยาบ้าทุกวัน ย้ำชัด “ยาบ้าไม่ใช่ยาบำรุงครรภ์” พร้อมฝากถึงสังคมให้เห็นใจเด็กที่เกิดมาโดยไม่มีสิทธิ์เลือก
วันนี้ (23 ม.ค.) โลกออนไลน์กำลังให้ความสนใจกับโพสต์ของ “Kridsakorn Buaphet” พยาบาลโรงพยาบาลคลองท่อม จังหวัดกระบี่ หลังออกมาเล่าประสบการณ์การทำงานตลอด 7 ปีที่ผ่านมา โดยระบุว่าได้พบเคสหญิงตั้งครรภ์ที่น่าตกใจจำนวนมาก ทั้งไม่ฝากครรภ์ ไม่รู้ตัวว่าตั้งครรภ์ รวมถึงการใช้สารเสพติดอย่างยาบ้าเป็นประจำ
ในโพสต์ดังกล่าว ผู้เขียนได้ยกตัวอย่างเคสที่พบจริง เช่น หญิงอายุ 42 ปี ตั้งครรภ์ครั้งที่ 12 ไม่ฝากครรภ์และใช้ยาบ้าทุกวัน, เด็กอายุเพียง 11–13 ปี ตั้งครรภ์โดยไม่รู้ตัว รวมถึงหญิงวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่หลายรายที่ตั้งครรภ์ซ้ำหลายครั้งโดยไม่เข้าสู่ระบบการดูแลของแพทย์
พยาบาลรายนี้เน้นย้ำว่า
“ยาบ้าไม่ใช่ยาบำรุงครรภ์ ไม่ได้ช่วยให้คลอดง่ายหรือปวดน้อยลง แต่กลับส่งผลกระทบต่อทารกอย่างรุนแรง”
พร้อมระบุว่า โพสต์นี้มีจุดประสงค์เพื่อเตือนและขอให้หยุดพฤติกรรมเสี่ยง โดยเฉพาะการใช้สารเสพติดระหว่างตั้งครรภ์ ซึ่งอาจทำให้เด็กที่เกิดมาต้องเผชิญปัญหาสุขภาพและคุณภาพชีวิตตั้งแต่วันแรก
อย่างไรก็ตาม ผู้โพสต์ยังกล่าวชื่นชมคุณแม่ส่วนใหญ่ที่มาฝากครรภ์อย่างสม่ำเสมอ ดูแลตัวเองตามคำแนะนำของแพทย์ ซึ่งช่วยให้การตั้งครรภ์และการคลอดเป็นไปอย่างปลอดภัย ทั้งต่อแม่และทารก
โดย โพสต์ดังกล่าวปิดท้ายด้วยข้อความสะท้อนใจว่า “เด็กไม่ได้เลือกเกิด” พร้อมติดแฮชแท็กเรียกร้องให้สังคมตระหนักถึงความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ และความรับผิดชอบต่อชีวิตใหม่ที่กำลังจะลืมตาดูโลก