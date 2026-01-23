“น็อต วรฤทธิ์” แชร์คติ 6 ข้อสอนครอบครัว ยึดหลักใจเขาใจเรา อย่าด้อยค่าคนอื่น-อย่าเห็นแก่ตัว

“น็อต วรฤทธิ์” โพสต์คติสอนใจสุดจี๊ดเรื่องการเลือกคบคน ร่ายยาวกฎเหล็ก 6 ข้อที่ต้องจำให้ขึ้นใจ ลั่นไม่อยากให้ใครทำกับเราแบบไหนก็ไม่ควรทำแบบนั้น
วันนี้ (23 ม.ค.) เฟซบุ๊กส่วนตัว น็อต วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์ พิธีกรและนักแสดงชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความถ่ายทอดคติสอนตัวเองและครอบครัว ซึ่งเจ้าตัวได้เขียนแคปชันว่า "เมื่อเราไม่อยากให้ใครทำกับเรายังไง เราก็ไม่ควรทำกับเขาเช่นกัน คติสอนตัว เลือกคบคน"
โดยคติ 6 ข้อ ระบุว่า "1. อย่าโกหกจนเป็นนิสัย
2. ต้องให้เกียรติและไม่ข้ามเส้นความเป็นส่วนตัว
3. อย่าหน้าไหว้หลังหลอก
4. อย่าด้อยค่าคนอื่น
5. อย่าเห็นแก่ตัว
6. อย่าเอาดีเข้าตัว เอาชั่วให้คนอื่น"