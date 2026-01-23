ดราม่าสนั่นโซเชียล! “ไอซ์ รักชนก” เดินสวน “เสรีพิศุทธ์” กลางซอยดัง แต่ไร้เงาไหว้ทักทาย ชาวเน็ตแห่เมนต์ยับ “มารยาท vs วุฒิภาวะ”

กลายเป็นประเด็นร้อนที่ชาวเน็ตหยิบมาถกเถียงกันไม่จบ! หลังคลิปวิดีโอ 'ไอซ์ รักชนก' นำทีมรณรงค์ประกันสังคมเดินสวนทาง 'พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์' กลางซอยละลายทรัพย์ แต่กลับไร้การทักทายหรือแสดงสัมมาคารวะต่อกัน งานนี้ทัวร์ลงสนั่นโซเชียล แห่คอมเมนต์สอนมวยมารยาทไทย 'ตึกยิ่งสูงเสาเข็มยิ่งต้องลึก' ขณะที่กองเชียร์โต้กลับ 'ความเคารพเป็นสิทธิส่วนบุคคล
กลายเป็นประเด็นร้อนที่ชาวเน็ตหยิบมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างดุเดือด หลังเพจ “ข่าวช่องวัน” เผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์ขณะที่ นางสาวรักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ สส.พรรคประชาชน นำทีมรณรงค์คัดค้านร่างระเบียบเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมบริเวณซอยละลายทรัพย์ แต่กลับเกิดช็อตบังเอิญที่ทำให้ชาวเน็ตโฟกัสผิดจุด
ภายในคลิปปรากฏจังหวะที่ ไอซ์ รักชนก เดินสวนทางกับ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย อย่างจังในระยะประชิด แต่ทว่าทั้งสองฝ่ายกลับเดินผ่านกันไปโดยไม่มีการทักทาย ยกมือไหว้ หรือแม้แต่การส่งยิ้มให้กันตามวิสัยของคนรู้จักในวงการการเมือง จนนำไปสู่กระแสวิจารณ์ถึงพฤติกรรมและมารยาทของ สส. หญิงรายนี้อย่างกว้างขวาง
จากการตรวจสอบความคิดเห็นในโลกออนไลน์ พบว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายอย่างชัดเจน โดยฝั่งที่ไม่เห็นด้วยมองว่าเป็นการกระทำที่ขาดวุฒิภาวะและสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ เช่น
"แม้เราจะไม่ชอบใครสักคน แต่ด้วยหน้าที่ คุณวุฒิ วัยวุฒิ และวุฒิภาวะ การนอบน้อมและยกมือไหว้คือมารยาทที่ดีของคนไทย"
"มารยาทไม่ได้ทำให้เราต่ำลง แต่เสริมภาพลักษณ์ให้ดูน่าเคารพขึ้น ตึกยิ่งสูงเท่าไร เสาเข็มยิ่งต้องลึก การอ่อนน้อมไม่ได้แปลว่าอ่อนแอ"
"สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล การนอบน้อมคือการเพิ่มคุณค่าให้ตัวเอง"
ในขณะที่อีกฝั่งกลับมองว่า ความเคารพเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ต้องเกิดขึ้นจากความเลื่อมใส ไม่ใช่การบังคับตามช่วงอายุ
"เราสามารถเลือกได้ครับ ว่าจะให้ความเคารพใครหรือไม่เคารพใคร"
"คนจริงต้องเคารพคนที่น่าเคารพ จะว่าเด็กอย่างเดียวไม่ได้ เพราะผู้ใหญ่บางคนก็ไม่น่ายกมือไหว้"
อย่างไรก็ตาม มีการยกเหตุดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับ นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี ขณะเจอ ดร.เอ้ ที่เยาวราช อยู่คนละฝั่งแต่ตะโกนเรียกแล้วเดินไปกอดให้กำลังใจแสดงมิตรภาพ