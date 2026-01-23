โต้เดือด! ประกันสังคมแจงปมปันผล TU Dome หลังเพจดังแฉมูลค่าดิ่งเหลือ 1 บาท ยันปี 68 กำไรฟื้น

เปิดศึกข้อมูล! เพจดังแฉประกันสังคมทิ้งเงิน 800 ล้านจมกองทุน TU Dome ทำมูลค่าหุ้นดิ่งเหวเหลือ 1 บาท ตึกร้างพลาซาพัง ด้าน สปส.ร่อนเอกสารแจงยิบ ยันปี 68 ผลงานเริ่มฟื้น ยอดเช่าหอพักพุ่ง 89% พร้อมโชว์ตัวเลขปันผลพอร์ตอสังหาฯ รวมกว่า 1.8 หมื่นล้าน ย้ำบริหารงานโปร่งใสเพื่อเสถียรภาพผู้ประกันตน
จากกรณีเพจ “ประกันสังคมก้าวหน้า - Progressive Social Security” เปิดแผลใหญ่อีกรอบ! แฉยับกองทุนประกันสังคมควักเงินกว่า 800 ล้านบาทลงทุนในโครงการ TU Dome ธรรมศาสตร์รังสิต แต่สุดท้ายเจอสภาพตึกเสื่อมโทรม-พลาซาร้าง จนมูลค่าหุ้นดิ่งเหวจาก 10 บาท เหลือเพียง 1 บาท
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 22 ม.ค. เพจ "สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน" ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวว่า
"กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม “TU-PF” เป็นหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) สำนักงานประกันสังคมได้มีการเข้าลงทุนเมื่อปี 2549 ตามแผนการลงทุนของกองทุนประกันสังคมปี 2549 โดยก่อนเข้าลงทุนได้ผ่านการพิจารณาตามระเบียบและกระบวนการลงทุนของสำนักงานประกันสังคม กองทุนรวมฯ TU-PF เป็นหน่วยลงทุนที่ลงทุนในสิทธิการเช่าในโครงการ ทียูโดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระยะเวลา 30 ปี ประกอบด้วยอาคารอพาร์ตเมนต์ 10 ชั้น (1 อาคาร) อาคารหอพัก 9 ชั้น (3 อาคาร) และพื้นที่ส่วนพลาซา ปัจจุบันมี บลจ.ยูโอบี เป็นผู้จัดการกองทุน ส่วนผู้บริหารทรัพย์สินเป็นสำนักงานจัดการทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ บจก. ทองหล่อ เมเนจเม้นท์ การลงทุนในกองทุนรวม TU-PF เป็นการลงทุนในรูปแบบหน่วยลงทุน โดยได้เริ่มลงทุนเมื่อปลายปี 2549 เป็นเงินรวม 800 ล้านบาท ปัจจุบันได้รับเงินคืนจากการลงทุนมาแล้วรวม 159 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม มูลค่าตลาด เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีอุปทานใหม่จากภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2568 โครงการมีอัตราการเช่าในส่วนของหอพักอยู่ที่ 89% อพาร์ตเมนต์อยู่ที่ 80% และพลาซาอยู่ที่ 55% ซึ่งปรับตัวดีขึ้นกว่าปีก่อนหน้า และมีกำไรจากการดำเนินงานโดยมีการจ่ายเงินคืนให้สำนักงานเป็นเงิน 8 ล้านบาท ในส่วนแผนการดำเนินงานในปี 2569 คาดการณ์ว่าจะสามารถจ่ายเงินคืนได้เพิ่มขึ้น จากการปรับกลยุทธ์ในการหาผู้เช่าและแผนการตลาด
ทั้งนี้ ในปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมมีการลงทุนในกองอสังหาริมทรัพย์ในประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน 30,319 ล้านบาท และได้รับเงินปันผลมาแล้วตั้งแต่เริ่มลงทุนกว่า 18,636 ล้านบาท สำหรับในรอบปี 2568 ได้รับเงินปันผลมาแล้ว 1,847 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 6.09% โดยการลงทุนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์มีลักษณะการลงทุนระยะยาวที่หวังผลตอบแทนในรูปเงินปันผลและมูลค่าทรัพย์สินที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยสำนักงานได้กระจายการลงทุนไปในหลากหลายกลุ่มประเภททรัพย์สินเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงการลงทุน ให้สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับกองทุนประกันสังคมเพื่อรองรับการจ่ายสิทธิประโยชน์ในระยะยาวให้ผู้ประกันตนอย่างมีเสถียรภาพต่อไป"