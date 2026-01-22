xs
xsm
sm
md
lg

Uzbekistan Airways เร่งขยายเส้นทางบินไทย ผนึกกำลัง Thai Air Services Co., Ltd (TAS) ดันอุซเบกิสถานสู่ Destination ใหม่ของนักท่องเที่ยวคุณภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Uzbekistan Airways สายการบินแห่งชาติของสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน เดินหน้าขยายตลาดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจัดงาน “Uzbekistan Airways Thailand Connectivity & Strategic Partnership Forum” ร่วมกับ พันธมิตร เพื่อประกาศทิศทางการขยายเส้นทางบิน และผลักดันอุซเบกิสถานสู่การเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวใหม่ของนักท่องเที่ยวไทย

นายมูรอด กูลยามอฟ ผู้จัดการประจำประเทศ Uzbekistan Airways เปิดเผยว่า ประเทศไทยถือเป็นตลาดยุทธศาสตร์สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสายการบินและ TAS มีความร่วมมือกันมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี นับตั้งแต่เริ่มดำเนินงานในปี 1994

หลังโควิด-19 Uzbekistan Airways กลับมาเปิดให้บริการในประเทศไทยอีกครั้งในปี 2566 จากเดิม 2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ปัจจุบันเพิ่มเป็น 6 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ แบ่งเป็นกรุงเทพฯ 4 เที่ยวบิน และภูเก็ต 2 เที่ยวบิน โดยมีแผนเปิดเส้นทางบินใหม่สู่ จังหวัดกระบี่ในปี 2569 พร้อมตั้งเป้าเพิ่มความถี่เป็น 8 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่มีเที่ยวบินจากกรุงทาชเคนต์สู่ประเทศไทยเกือบทุกวัน

ด้านฝูงบิน สายการบินเลือกใช้อากาศยานรุ่นใหม่ ได้แก่ Airbus A321neo, Boeing 767 และ Boeing 787 Dreamliner เพื่อยกระดับประสบการณ์การเดินทาง ขณะเดียวกันยังมุ่งเน้นราคาที่เข้าถึงได้ โดยมีค่าโดยสารเริ่มต้นประมาณ 250–260 ดอลลาร์สหรัฐต่อเที่ยว (one-way) ภายใต้การวางกลยุทธ์ด้านการตลาดร่วมกับ Thai Air Services (TAS)

อุซเบกิสถานมีจุดแข็งด้าน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์บนเส้นทางสายไหม โดยมีเมืองมรดกโลกอย่าง ซามาร์คานด์ บูคารา และคีวา รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น เทือกเขาเทียนซาน ทะเลทรายคีซิลคุม และกรุง ทาชเคนต์ เมืองหลวงที่ผสมผสานความทันสมัยเข้ากับมรดกทางวัฒนธรรมได้อย่างลงตัว

อีกหนึ่งมิติที่น่าสนใจคือ บทบาทของอุซเบกิสถานในฐานะ ศูนย์กลางพุทธศาสนาในอดีตของเอเชียกลาง แม้ปัจจุบันจะเป็นประเทศมุสลิมเป็นหลัก แต่ยังคงมีร่องรอยโบราณสถานทางพุทธศาสนา โดยเฉพาะในพื้นที่ทางตอนใต้ เช่น เมืองเทอร์เมซ (Termez) ซึ่งรัฐบาลอุซเบกิสถานมีแผนบูรณะและอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

Uzbekistan Airways และ บริษัท ไทย แอร์ เซอร์วิส จำกัด (Thai Air Services – TAS) มุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาการเชื่อมต่อด้านการบินและการท่องเที่ยวระหว่างไทย–อุซเบกิสถาน พร้อมนำเสนอประสบการณ์การเดินทางที่แตกต่าง มีคุณค่า และสะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเส้นทางสายไหม



















Uzbekistan Airways เร่งขยายเส้นทางบินไทย ผนึกกำลัง Thai Air Services Co., Ltd (TAS) ดันอุซเบกิสถานสู่ Destination ใหม่ของนักท่องเที่ยวคุณภาพ
Uzbekistan Airways เร่งขยายเส้นทางบินไทย ผนึกกำลัง Thai Air Services Co., Ltd (TAS) ดันอุซเบกิสถานสู่ Destination ใหม่ของนักท่องเที่ยวคุณภาพ
Uzbekistan Airways เร่งขยายเส้นทางบินไทย ผนึกกำลัง Thai Air Services Co., Ltd (TAS) ดันอุซเบกิสถานสู่ Destination ใหม่ของนักท่องเที่ยวคุณภาพ
Uzbekistan Airways เร่งขยายเส้นทางบินไทย ผนึกกำลัง Thai Air Services Co., Ltd (TAS) ดันอุซเบกิสถานสู่ Destination ใหม่ของนักท่องเที่ยวคุณภาพ
Uzbekistan Airways เร่งขยายเส้นทางบินไทย ผนึกกำลัง Thai Air Services Co., Ltd (TAS) ดันอุซเบกิสถานสู่ Destination ใหม่ของนักท่องเที่ยวคุณภาพ
+5
กำลังโหลดความคิดเห็น