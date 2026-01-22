Uzbekistan Airways เร่งขยายเส้นทางบินไทย ผนึกกำลัง Thai Air Services Co., Ltd (TAS) ดันอุซเบกิสถานสู่ Destination ใหม่ของนักท่องเที่ยวคุณภาพ

Uzbekistan Airways สายการบินแห่งชาติของสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน เดินหน้าขยายตลาดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจัดงาน “Uzbekistan Airways Thailand Connectivity & Strategic Partnership Forum” ร่วมกับ พันธมิตร เพื่อประกาศทิศทางการขยายเส้นทางบิน และผลักดันอุซเบกิสถานสู่การเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวใหม่ของนักท่องเที่ยวไทย
นายมูรอด กูลยามอฟ ผู้จัดการประจำประเทศ Uzbekistan Airways เปิดเผยว่า ประเทศไทยถือเป็นตลาดยุทธศาสตร์สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสายการบินและ TAS มีความร่วมมือกันมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี นับตั้งแต่เริ่มดำเนินงานในปี 1994
หลังโควิด-19 Uzbekistan Airways กลับมาเปิดให้บริการในประเทศไทยอีกครั้งในปี 2566 จากเดิม 2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ปัจจุบันเพิ่มเป็น 6 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ แบ่งเป็นกรุงเทพฯ 4 เที่ยวบิน และภูเก็ต 2 เที่ยวบิน โดยมีแผนเปิดเส้นทางบินใหม่สู่ จังหวัดกระบี่ในปี 2569 พร้อมตั้งเป้าเพิ่มความถี่เป็น 8 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่มีเที่ยวบินจากกรุงทาชเคนต์สู่ประเทศไทยเกือบทุกวัน
ด้านฝูงบิน สายการบินเลือกใช้อากาศยานรุ่นใหม่ ได้แก่ Airbus A321neo, Boeing 767 และ Boeing 787 Dreamliner เพื่อยกระดับประสบการณ์การเดินทาง ขณะเดียวกันยังมุ่งเน้นราคาที่เข้าถึงได้ โดยมีค่าโดยสารเริ่มต้นประมาณ 250–260 ดอลลาร์สหรัฐต่อเที่ยว (one-way) ภายใต้การวางกลยุทธ์ด้านการตลาดร่วมกับ Thai Air Services (TAS)
อุซเบกิสถานมีจุดแข็งด้าน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์บนเส้นทางสายไหม โดยมีเมืองมรดกโลกอย่าง ซามาร์คานด์ บูคารา และคีวา รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น เทือกเขาเทียนซาน ทะเลทรายคีซิลคุม และกรุง ทาชเคนต์ เมืองหลวงที่ผสมผสานความทันสมัยเข้ากับมรดกทางวัฒนธรรมได้อย่างลงตัว
อีกหนึ่งมิติที่น่าสนใจคือ บทบาทของอุซเบกิสถานในฐานะ ศูนย์กลางพุทธศาสนาในอดีตของเอเชียกลาง แม้ปัจจุบันจะเป็นประเทศมุสลิมเป็นหลัก แต่ยังคงมีร่องรอยโบราณสถานทางพุทธศาสนา โดยเฉพาะในพื้นที่ทางตอนใต้ เช่น เมืองเทอร์เมซ (Termez) ซึ่งรัฐบาลอุซเบกิสถานมีแผนบูรณะและอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
Uzbekistan Airways และ บริษัท ไทย แอร์ เซอร์วิส จำกัด (Thai Air Services – TAS) มุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาการเชื่อมต่อด้านการบินและการท่องเที่ยวระหว่างไทย–อุซเบกิสถาน พร้อมนำเสนอประสบการณ์การเดินทางที่แตกต่าง มีคุณค่า และสะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเส้นทางสายไหม