สาวประเภทสองแฉ! ถูกลวงไปรุมโทรม-ขืนใจ ลั่นไม่ว่าเพศไหนก็ไม่ควรถูกกระทำ

สาวประเภทสอง โพสต์เล่าประสบการณ์สะเทือนใจ ถูกชักชวนไปกินข้าวแต่กลับถูกพาเข้าห้องพัก ก่อนเผชิญเหตุไม่ยินยอม ถูกรุมบังคับขืนใจ พร้อมย้ำชัด “ไม่ว่าสาวสองหรือไม่ ก็ไม่สมควรถูกบังคับจิตใจทำร้าย”
วันนี้ (22 ม.ค.) ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้โพสต์ข้อความเล่าประสบการณ์ส่วนตัวที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ โดยระบุว่า เหตุการณ์เริ่มจากการถูกชักชวนไปกินข้าว แต่ภายหลังอีกฝ่ายอ้างว่าจะไปเอากระเป๋าที่ห้อง ก่อนเปิดประตูเข้าไปและพบชายอีก 2 คนอยู่ภายใน โดย ผู้โพสต์เล่าว่า ขณะพยายามจะเดินออกจากห้อง กลับถูกหนึ่งในนั้นกอดรั้ง ปิดปาก และพยายามกระทำโดยไม่ยินยอม แม้จะร้องขอให้ปล่อยและยกมือไหว้อ้อนวอน แต่อีกฝ่ายไม่สนใจ ก่อนที่เหตุการณ์จะยุติลงและทั้งสองคนหลบหนีออกไป
ต่อมา บุคคลที่เป็นผู้ชักชวนในตอนแรกได้เข้ามาพูดจาขอร้อง อ้างว่าทำไปเพราะความหลงใหล พร้อมขอให้ผู้โพสต์ช่วยทำทีเหมือนยินยอม เพื่อพาไปส่งที่บ้าน ซึ่งผู้โพสต์ยอมทำตามทั้งน้ำตา ก่อนที่ทั้งหมดจะแยกย้าย และเจ้าตัวยืนยันว่าไม่เคยกลับไปยังสถานที่เกิดเหตุอีก
ในโพสต์ล่าสุด ผู้เสียหายได้ออกมาย้ำจุดยืนอีกครั้งว่า ประเด็นไม่ได้อยู่ที่การเป็น “สาวสองหรือไม่ใช่สาวสอง” แต่คือการไม่สมควรถูกกระทำโดยปราศจากความยินยอม พร้อมระบุว่า ก่อนหน้านี้ได้บอกชัดเจนแล้วว่าเพียงไปกินข้าว และอีกฝ่ายรับรู้ทุกอย่าง แต่ยังเลือกกระทำเช่นนั้น ผู้โพสต์ทิ้งท้ายด้วยข้อความสะเทือนใจว่า เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างบาดแผลทั้งทางร่างกายและจิตใจ พร้อมติดแฮชแทกว่า #ไม่ว่าจะเพศไหนก็มีความรู้สึกเหมือนกัน
ทั้งนี้ เรื่องราวดังกล่าวยังคงถูกจับตาในสังคมออนไลน์ โดยหลายเสียงเรียกร้องให้เกิดความตระหนักเรื่อง “ความยินยอม” และการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตาม