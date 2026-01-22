เพจดังเปิดแผลใหม่!! แฉประกันสังคมทุ่ม 800 ล้านถือหุ้น “TU Dome” วันนี้ดิ่งเหวเหลือไม่ถึงร้อยล้าน

“ประกันสังคมก้าวหน้า - Progressive Social Security” เปิดแผลใหญ่อีกรอบ! แฉยับกองทุนประกันสังคมควักเงินกว่า 800 ล้านบาท ลงทุนในโครงการ TU Dome ธรรมศาสตร์รังสิต แต่สุดท้ายเจอสภาพตึกเสื่อมโทรม-พลาซ่าร้าง จนมูลค่าหุ้นดิ่งเหวจาก 10 บาท เหลือเพียง 1 บาท
วันนี้ (22 ม.ค.) เพจ “ประกันสังคมก้าวหน้า - Progressive Social Security” โพสต์แฉประกันสังคมต่อเนื่องล่าสุดพบมีการทุ่มงบกว่า 800 ล้านบาท กับโครงการร้าง "TU Dome" จนมูลค่าตกดิ่งเหวเหลือไม่ถึงร้อยล้าน
โดยทางเพจระบุว่า “ผู้ประกันตนและนายจ้างโปรดทราบ
ไม่ใช่แค่ โรงอาหารกระทรวงแรงงาน ตึก SKY9 แต่ประกันสังคมยังไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ดูจะร้างๆ อีกแห่งหนึ่งที่สำคัญคือ TU Dome
ถ้าผู้ประกันตนหรือนายจ้างท่านใดเรียนหรืออาศัยอยู่แถว ธรรมศาสตร์ รังสิต คงจะรู้จัก หอเก่า ๆ (leasehold 30 ปี) ออกแบบและก่อสร้างไม่ได้มาตราฐาน ที่ตอนนี้ชั้นบนโซนพลาซ่าร้าง
โครงการนี้มีชื่อว่า ทียูโดม หรือชื่ออย่างเป็นทางการ คือ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ (TU-PF) ประกันสังคมเข้าไปลงทุนถืออยู่สัดส่วน 76.75% อันดับหนึ่งเกือบถือสินทรัพย์ตึกอยู่คนเดียวอีกครั้ง ปัจจุบันถือหน่วย จำนวน 80 ล้านหุ้น คิดราคาที่ประกันสังคมถือคร่าว ๆ ตามมูลค่าครั้งแรกที่เสนอขายก็น่าจะประมาณ 800 ล้านบาท (หน่วยละ 10 บาท)
มูลค่าปัจจุบันดูในเว็บ SET เหลือหุ้นละ 1 บาท NAV ที่ประกันสังคมถือตอนนี้ก็เหลือไม่ถึง 100 ล้านบาทแล้ว และน่าจะได้ปันผลไปไม่เกิน 170 ล้าน เป็นอีกครั้งที่เราพึ่งมารู้ว่าเงินหายไปเยอะขนาดนี้ จากการลงทุนในอดีต
ถ้าไม่อยากให้เงินของพวกเราไปอยู่ในการลงทุนแบบนี้อีก ต้องนำประกันสังคมออกนอกระบบราชการกลับมาบริหารโดยประชาชนทั้งนายจ้างและแรงงานช่วยกันเลือกคนไปบริหาร เป็นองค์กรที่เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้
เริ่มต้นจากการช่วยกันคว่ำระเบียบเลือกตั้งฉบับตัดสิทธิ์ผู้ประกันตนและนายจ้าง”