"ธีระชัย" ชี้ "ทรัมป์" ยึดกรีนแลนด์ไม่ใช่แค่เรื่องแก้เกี้ยว แต่คือ "จุดตาย" สกัดขีปนาวุธข้ามโลก

อดีตรมว.คลัง 'ธีระชัย' กางแผนผัง WSJ เผยความลับที่ทรัมป์มองทะลุ กรีนแลนด์ไม่ใช่แค่หมากแก้เกี้ยว แต่คือตำแหน่งยุทธศาสตร์เดียวที่จะสกัดขีปนาวุธจากรัสเซียและจีนได้ก่อนถึงวอชิงตัน พร้อมคาดการณ์ทรัมป์เตรียมพลิกเกมเจรจาขอร่วมมือถาวรแทนการซื้อขาด
เมื่อวันที่ 21 ม.ค. นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ออกมาโพสต์ข้อความวิเคราะห์ว่า การที่โดนัลด์ ทรัมป์ ต้องการครอบครอง "เกาะกรีนแลนด์" ไม่ใช่เพียงเรื่องรักษาหน้าหรือเรื่องส่วนตัว แต่เป็น ยุทธศาสตร์ความมั่นคงที่สำคัญสูงสุด โดย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ระบุข้อความว่า
"ทรัมป์มองทะลุ
หลายคนคิดว่า การที่ทรัมป์ประกาศต้องการเกาะกรีนแลนด์ เป็นเรื่องผิวเผินโดยเฉพาะเมื่อเห็นจดหมายทรัมป์ถึงนายกนอร์เวย์รั่วออกมา เนื้อความโยงไปเรื่องที่เขาไม่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพกรีนแลนด์อาจจะเป็นหมากแก้เกี้ยว เพื่อรักษาหน้า
แต่รูปนี้ของ WSJ แสดงความสำคัญทางยุทธศาสตร์ระยะทางสั้นสุดที่จะโจมตีกรุงวอชิงตัน ไม่ว่าจากรัสเซีย หรือจากจีน คือผ่านขั้วโลกเหนือ รัสเซียมีอาณาเขตด้านตะวันออกไปตะวันตก ที่ยาวมาก และสามารถตั้งฐานยิงกระจายได้หลายจุด แต่ทิศทางของขีปนาวุธเกือบทุกจุด ต้องผ่านกรีนแลนด์และวิถียิงขีปนาวุธ เป็นแนวโค้ง projectile โดยจุดสูงสุดของรัศมีโค้ง จะอยู่เหนือกรีนแลนด์ขีปนาวุธขณะอยู่ที่จุดสูงสุด มีความเร็วลดลงเล็กน้อย ก่อนจะพุ่งโค้งลงด้วยความเร็วสูงกรีนแลนด์จึงเป็นตำแหน่งสุดยอด จะสามารถล่วงรู้การยิงเข้ามาก่อนสหรัฐ และจะสามารถสกัดได้ มีประสิทธิภาพกว่าสกัดที่สหรัฐ
นอกจากนี้ กรณีขีปนาวุธแบบฉลาด ที่สามารถเบี่ยงตัวในการบิน เพื่อหลบจรวดโจมตีนั้นในจุดสูงสุด มีการเบี่ยงตัวได้น้อยสุดด้วย เมื่อดูข้อมูลอย่างนี้แล้ว จึงเดาว่า ทรัมป์จะไม่ปล่อยมือแน่ แต่คงต้องหาทางพลิกแพลง อาจจะหาทางเจรจา ให้เป็นการร่วมมือกันแบบถาวรแทน