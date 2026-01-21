กรมการท่องเที่ยวผนึกความร่วมมือ “ยกระดับการประกอบกิจการอุมเราะห์ไทย” สร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวคุณภาพ

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินหน้ายกระดับการประกอบกิจการอุมเราะห์ของประเทศไทย โดยลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินกิจการอุมเราะห์
ให้มีมาตรฐาน มีคุณภาพ สร้างความปลอดภัย และคุ้มครองสิทธิผู้เดินทาง อันจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
การลงนามความร่วมมือดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2569 ณ มหาวิทยาลัยเกริก โดยมี นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นผู้แทนกรมการท่องเที่ยว ร่วมลงนามกับ นางนุจรี ภักดีเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ มะลูลีม รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศและคณบดีวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก นายจำนงค์ สุขถาวร นายกสมาคมผู้ประกอบการกิจการฮัจย์ และนางสาวกาญจนา เอี่ยมโสภา ผู้จัดการโครงการวิริยะตะกาฟุล บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการยกระดับการประกอบกิจการอุมเราะห์ของประเทศไทย ให้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว มีการให้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ช่วยลดความเสี่ยงจากการท่องเที่ยวที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลง สร้างความเชื่อมั่น คุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้แสวงบุญและนักท่องเที่ยวชาวไทยมุสลิม และยกระดับคุณภาพการประกอบกิจการอุมเราะห์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายกรมการท่องเที่ยวในการส่งเสริม สนับสนุนการประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีการบริการจัดนำเที่ยวที่มีคุณภาพมาตรฐาน คุ้มครองความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการเดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัทนำเที่ยว รวมถึงยกระดับการประกอบกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานในทุกมิติอันจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการท่องเที่ยวไทยในภาพรวม
ทั้งนี้ ภายในงานดังกล่าว นายอุดม มัตสยะวนิชกูล ผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้บรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุมเราะห์ของประเทศไทย ควบคู่กับการให้บริการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อให้คำปรึกษาและรับยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวนอกสถานที่ ของสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคกลาง ให้แก่ผู้ประกอบการกว่า 40 ราย ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกรมการท่องเที่ยวในการยกระดับมาตรฐานการประกอบกิจการอุมเราะห์ของไทย และส่งเสริมการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย