ทบ.จากรึกชื่อ 43 ทหารกล้าพลีชีพในเหตุสู้รบไทย-กัมพูชา ลงบนกำแพงอนุสรณ์กองทัพแล้ว

กองทัพบกจากรึกชื่อ 43 ทหารกล้าที่เสียชีวิตในเหตุการณ์สู้รบไทย-กัมพูชา ห้วงวันที่ 24-28 ก.ค.และ 7 - 27 ธ.ค.68 ลงบนกำแพงอนุสรณ์กองทัพแล้ว
เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2569 ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองทัพบกได้จารึกชื่อทหารที่สูญเสียชีวิตจากการสู้รบระหว่างไทย-กัมพูชา ทั้งสองรอบของปี 2568 ลงบนกำแพงอนุสรณ์กองทัพบก (Army Memorial Wall) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และทำพิธีวางพวงมาลารำลึกถึงวีรกรรมของผู้เสียสละไปเมื่อวันที่18 ม.ค.ที่ผ่านมาในงานวันกองทัพบก
สำหรับรายชื่อทั้งหมดถูกจารึกลงในส่วนของภารกิจป้องกันประเทศทั้งหมด 43 ชื่อ แบ่งเป็นห้วงแรกระหว่างวันที่ 24 -28 ก.ค. 2568 จำนวน 16 นาย จากการสู้รบในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ และห้วงที่ 2 จากการสู้รบในทั้ง 4 พื้นที่อีสานใต้และพื้นที่ จ.สระแก้ว ระหว่างวันที่ 7-27 ธ.ค.2568 จำนวน 27 นาย รวมนายทหารที่เสียชีวิตจากการรักษาอธิปไตย ชายแดนไทย-กัมพูชา ทั้งสองครั้ง รวม 43 นาย